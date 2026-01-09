Bus statt Flieger: Winter-Wetter bremst Handballer aus

Die Rückreise der DHB-Auswahl vom Länderspiel in Kroatien gestaltet sich problematisch. Eine Lösung konnte aber inzwischen gefunden werden.

Zagreb (dpa) - Deutschlands Handballer sind auf der Rückreise vom EM-Test in Kroatien durch das Winter-Wetter vorerst ausgebremst worden. Weil sich der Abflug aus Zagreb um mehr als eine Stunde verzögerte, verpasste der Tross den Anschlussflug nach Hannover und stieg auf einen Bus um, teilte der Verband mit. Ein Weiterflug wäre erst am Samstag möglich gewesen.

«Aus dem geplanten Mannschaftsabend ist damit eine Mannschaftsfahrt geworden. Um den morgigen Tag zur Regeneration zu nutzen, haben wir uns für die direkte Weiterfahrt per Bus entschieden», sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton.

Die deutsche Mannschaft hatte mit dem 32:29-Sieg beim Vize-Weltmeister am Donnerstagabend für ein dickes sportliches Ausrufezeichen gesorgt. Am Sonntag (18.05 Uhr/ARD und Dyn) treffen beide Teams in Hannover zur EM-Generalprobe erneut aufeinander.