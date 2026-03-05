Berlin
Bundestag beschließt Bürgergeld-Reform

Berlin (dpa) – Der Bundestag hat schärfere Regeln für die mehr als fünf Millionen Menschen im bisherigen Bürgergeld beschlossen. Das Parlament stimmte dem Umbau der Sozialleistung zu einer neuen Grundsicherung mehrheitlich zu, wie die Sitzungsleitung nach einer namentlichen Abstimmung bekanntgab.

© dpa-infocom, dpa:260305-99-732746/1

