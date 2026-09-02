Am Montagmorgen fielen Felsbrocken vom Loreleyfelsen auf die B 42 - die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt. Wie der Verkehr jetzt geregelt wird.

St. Goarshausen (dpa) – Nach dem Sturz von Felsbrocken auf die Bundesstraße 42 zwischen St. Goarshausen und Kaub ist die betroffene Strecke wieder einspurig befahrbar. Mit Hilfe einer Ampelschaltung werde der Verkehr vor Ort geregelt, teilte eine Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität mit.

Am Montagmorgen waren mehrere Felsbrocken vom Loreleyfelsen im Mittelrheintal auf die Bundesstraße gestürzt, die deshalb zwischenzeitlich voll gesperrt werden musste. Damit der Verkehr zumindest einspurig laufen kann, wurden etwa vier Meter hohe Sicherheitszäune aufgestellt, so die Straßenmeisterei Bad Ems. Weitere Sicherungsmaßnahmen des Felsens könnten noch Tage oder Wochen dauern.