Werder Bremen gegen Saarbrücken war immer eines von vielen Spielen einer langen Tischtennis-Saison. Mit dem Chinesen Fan Zhendong im FCS-Trikot ist das jetzt anders.

Bremen (dpa) – Der chinesische Olympiasieger Fan Zhendong sorgt in der deutschen Tischtennis-Bundesliga weiter für einen Zuschauerboom. Vor mehr als 100 extra angereisten Fans aus China verlor sein Verein 1. FC Saarbrücken das Topspiel bei Werder Bremen am Sonntagabend mit 2:3.

Der 28-jährige Fan Zhendong verlor dabei sogar sein erstes Einzel gegen Werders Paraguayer Marcelo Aguirre überraschend in 1:3 Sätzen. Gegen den Schweden Mattias Falck (3:0) glich der Einzel-Weltmeister von 2021 und 2023 später zum 2:2 aus. Im entscheidenden Doppel siegten die Bremer Kirill Gerassimenko und Irvin Bertrand mit 3:0 gegen die Saarbrücker Patrick Franziska und Cedric Meissner.

Fan Zhendong stand in seiner Karriere mehr als vier Jahre an der Spitze der Weltrangliste. Seit dieser Saison spielt er für den Champions-League-Sieger Saarbrücken und sorgt bei jedem Auftritt in der Bundesliga oder im TTBL-Pokal für volle Hallen. Das Spiel in Bremen war schon vor dem Saisonbeginn mit 700 Zuschauern ausverkauft. Mehr Fans passen nicht in die Klaus-Dieter-Fischer-Halle.