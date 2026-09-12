Fußball-Bundesliga
Bremens Weiser nach Ende der Leidenszeit: «War hart»
Mitchell Weiser
Gab nach 14 Monaten sein Comeback: Mitchell Weiser (Archivbild)
Carmen Jaspersen. DPA

14 Monate musste der Werder-Profi auf sein Comeback warten. In der alten Heimat war es dann so weit.

Lesezeit 1 Minute

Köln (dpa) – Nach dem Ende der 14-monatigen Leidenszeit kamen bei Mitchell Weiser in der alten Heimat die Tränen. «Es ist schon eine sehr lange Zeit gewesen. Seitdem ich angefangen habe mit Fußball, war es die längste Zeit. Jeden Tag die Ungewissheit, wann ich wieder auf den Platz kommen kann. Das war einfach hart für mich», sagte Weiser nach dem 1:1 von Werder Bremen beim 1. FC Köln dem TV-Sender Sky.

Mehr als ein Jahr hatte Weiser wegen eines Kreuzbandrisses pausieren müssen. In Köln, wo er einst den Sprung in den Profifußball geschafft hatte, kam er schließlich zu seinem Comeback. «Wo alles angefangen hat für mich in dem Stadion, ist irgendwas hochgekommen», so Weiser und Trainer Daniel Thioune ergänzte: «Es waren viele Emotionen dabei. Es gab keinen schöneren Ort, um wieder zurückzukommen.»

Weiser war in der 83. Minute ins Spiel gekommen und hatte mitgeholfen, den Punkt abzusichern. «Das Traumszenario wäre natürlich gewesen, wenn wir noch eins gemacht hätten. Es fühlt sich für mich persönlich nach einem Sieg an, aber natürlich hätten wir gerne als Mannschaft auch gewonnen», so Weiser.

© dpa-infocom, dpa:260912-930-676032/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren