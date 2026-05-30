Es geht um den WM-Titel. Michael Eifert übersteht die zwölf Runden gegen den russischen Titelverteidiger. Zum Sieg reicht es nicht.

Jekaterinburg (dpa) – Michael Eifert hat eine WM-Box-Sensation im Halbschwergewicht verpasst. Der 28 Jahre alte Profi aus Bautzen schlug sich im WM-Kampf gegen den klar favorisierten Titelverteidiger Dmitri Biwol in Jekaterinburg sehr achtsam.

Eifert überstand die zwölf Runden, die Kampfrichter entschieden dann aber einstimmig und auch verdientermaßen zugunsten des 35-jährigen Russen. Eifert hatte sich den Kampf als IBF-Pflichtherausforderer bereits im März 2023 gesichert. Eine Rückenoperation hatte Biwol aber zu einer längeren Pause gezwungen.