Kampf in El Paso
Boxerin Cheyenne Hanson verliert WM-Titelkampf gegen Serrano
Amanda Serrano
Amanda Serrano hat den WM-Kampf gegen die deutsche Boxerin Cheyenne Hanson gewonnen. (Archivbild)
Kendall Torres. DPA

Die Augsburger Boxerin Cheyenne Hanson hat den WM-Titelkampf gegen die favorisierte Amanda Serrano deutlich verloren und geht in der zweiten Runde K.o.

El Paso (dpa) – Die Augsburger Boxerin Cheyenne Hanson hat die Sensation verpasst und sich im WM-Titelkampf der favorisierten Amanda Serrano geschlagen geben müssen. Nach zweieinhalb Minuten in der zweiten Runde entschied Serrano per technischem K.o. den Kampf für sich. Damit bleiben die beiden Gürtel der Verbände WBA und WBO im Federgewicht (bis 57,2 Kilogramm) bei der Boxerin aus Puerto Rico.

Serrano gewann im 54. Profikampf zum 49. Mal, mit dem 32. K.o. stellte die 37-Jährige den Rekord im Frauen-Boxen ein. Für Hanson war es im 18. Profikampf die dritte Niederlage.

© dpa-infocom, dpa:260531-930-152480/1

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