Berlin (dpa) – Die Kult-Zeitschrift «Yps» wird 50 Jahre alt und dafür wieder aus der Versenkung geholt. Am 4. September solle ein Sonderheft zum Jubiläum erscheinen, teilte der Verlag Egmont Ehapa mit.

1975 war «Yps» als Kinderzeitschrift mit vielen Comics in Westdeutschland auf den Markt gekommen. Markenzeichen waren die eigenartigen Spielzeuge oder Überraschungen, die jedem Heft beilagen. Die Macher prägten dafür das Wort «Gimmick», das inzwischen sogar im Duden steht («der oder das»).

«Die Detektiv-Brille mit den Spion-Spiegeln»

Zu diesen unzähligen verschiedenen Gimmicks gehörten etwa sogenannte Urzeit-Krebse, die man als Pulver in ein Aquarium schütten konnte und welche dann zu Leben erwachten. Es gab «Die Trick-Schachtel», mit der man kleine Gegenstände verschwinden lassen konnte. Und da war auch «Die Detektiv-Brille mit den Spion-Spiegeln», die den Träger zumindest zum Teil erkennen ließ, was hinter seinem Rücken geschah.

Das «Yps»-Jubiläumsheft richtet sich an Erwachsene, die – so der Verlag – «mit „Yps“ groß geworden sind und in Erinnerungen schwelgen wollen». Das Versprechen der Autoren: «Das Magazin unternimmt mit seinen Fans eine nostalgische Zeitreise in vergangene Kindertage und lässt klassische „Yps“-Comics wieder aufleben. Natürlich liegt der Ausgabe ein neues „Yps“-Gimmick und ein weiteres Überraschungsextra bei», heißt es in der Mitteilung.

Kommunisten hatten das Vorbild erfunden

«Mit „Yps“ ist eine ganze Generation aufgewachsen. Die Jubiläumsausgabe ist unsere Hommage an die Fans, mit denen wir das einzigartige „Yps“-Erlebnis feiern werden», sagt Jörg Risken, Publishing Director Magazines bei Egmont Ehapa Media.

«Yps» – gegründet nach dem Vorbild einer kommunistischen Jugendzeitschrift aus Frankreich – erschien in der Bundesrepublik von 1975 bis 2000. Zu den besten Zeiten in den 1970ern und 1980ern hatte «Yps» mehr als 400.000 Exemplare Auflage, lange bevor es schließlich eingestellt wurde.

Seitdem gab es alle paar Jahre mal wieder Neuauflagen und Sonderausgaben. Das «Yps»-Magazin mit der Ausgabennummer 1284 erscheint mit einer Auflage von 80.000 Exemplaren.