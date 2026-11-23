Zwei Tage vor der Veröffentlichung ihres Songs starb Melanie Thornton bei einem Flugzeugabsturz. Wie ihr Lied zum modernen Weihnachtsklassiker wurde.

Zürich (dpa) – Melanie Thorntons Song «Wonderful Dream (Holidays Are Coming)» gehört mit seinem festlichen Glockenklingeln am Anfang zu den modernen Weihnachtsklassikern. Die US-Sängerin hat den enormen Erfolg aber nicht mehr erlebt: zwei Tage vor der Veröffentlichung starb sie vor 25 Jahren (24. November 2001) bei einem Flugzeugabsturz bei Zürich. Sie wurde 34 Jahre alt.

Thorntons Song hatte bis Mitte November 2026 bereits 154 Wochen in den deutschen Charts gesammelt und stand zuletzt am 2. Januar 2026 auf Platz 32. 154 Wochen sind enorm: «Last Christmas» von Wham! ist fast 20 Jahre länger auf dem Markt und kam bis Mitte November auf 188 Wochen. Mariah Careys «All I Want for Christmas Is You» von 1994 stand zu dem Zeitpunkt bei 117 Wochen.

Absturz bei Nebel und Schneegestöber

Dass das Lied zum Weihnachtsohrwurm wurde, hat auch mit Coca-Cola zu tun. Zum einen hatten Thornton und ihr Team mit Genehmigung der Getränkefirma dafür die Melodie aus einem Coca-Cola-Werbespot ausgebaut. Zum anderen hatte der Konzern es dann eingekauft, um es für seine vorweihnachtliche Reklame zu nutzen.

Im November tourte Thornton deshalb für eine Reihe von Werbeauftritten durch Europa. Am 24. November stieg sie in Berlin-Tegel in die Crossair-Maschine des Fluges 3597, um Termine in der Schweiz wahrzunehmen.

Bei Nebel und Schneetreiben brachte der Pilot das Schweizer Flugzeug viel zu früh und weit vor der Landebahn in den Sinkflug. Als er im letzten Moment wieder durchstarten wollte, war es schon zu spät: Das ausgefahrene Fahrwerk touchierte Bäume bei Bassersdorf, Sekunden später schlug die Maschine auf dem Boden auf und zerbrach in zwei Teile. 24 Menschen kamen ums Leben, neun überlebten den Absturz. Ermittler stellten im Unfallabschlussbericht eine Übermüdung des Piloten fest.

Botschaft von Liebe und Frieden

Coca-Cola beschloss, den Song trotz des tragischen Unglücks für seine Werbekampagne weiter zu verwenden. Er kam mit seinem teils melancholischen Text und einer Friedensbotschaft kurz nach den verheerenden Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington gut an: «Ein wunderbarer Traum von Liebe und Frieden für alle, ein Traum davon, dass wir unser Leben in perfekter Harmonie leben», sang Thornton.

Die Sängerin hatte auf ihrer Werbetour schon in großer Vorfreude von ihren eigenen Weihnachtsplänen erzählt: Sie wollte nach den Werbeauftritten zum Fest zu ihrer Familie nach Atlanta fliegen.