Anfang 2019 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Jetzt hat sich das Schauspieler-Paar das Ja-Wort gegeben. Bei Instagram präsentieren die beiden ihr Glück.

Berlin (dpa) – Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) haben geheiratet. Das bestätigte Schweighöfers Presseagent auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. In einem Instagram-Beitrag schrieben die beiden: «We did it» («Wir haben es getan»).

Dazu teilte das Schauspieler-Paar zwei Fotos: Auf einem Bild zeigen sich Schweighöfer und Fee ganz in Weiß gekleidet von hinten, wie sie sich gegenseitig an den Po fassen – beide mit Ehering. Das zweite Foto zeigt die Ringe in Nahaufnahme. Zahlreiche Fans und Promis gratulierten dem Paar.

Schweighöfer und Fee hatten ihre Beziehung Anfang 2019 öffentlich gemacht. Im Netflix-Film «Army Of Thieves» (2021) traten die beiden erstmals gemeinsam auf. Auch danach standen sie zusammen vor der Kamera, zum Beispiel für den Thriller «Brick».