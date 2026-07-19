Unwetter
Verletzte bei Bad-Bunny-Konzert durch Hagel
Bad Bunny in Mailand
Ein Konzert am Samstagabend in Mailand musste wegen eines Hagelschauers unterbrochen werden. (Archivbild)
Mirko Fava. DPA

In Mailand kommen 80.000 Menschen zu einem Konzert des puerto-ricanischen Sängers. Dann geht jedoch ein so schwerer Hagelschauer nieder, dass abgebrochen werden muss. Den Eintritt gibt es zurück.

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Mailand (dpa) - Wegen eines Unwetters mit riesigen Hagelkörnern hat der puerto-ricanische Popstar Bad Bunny («Dákiti», «La canción») ein Konzert in Mailand abbrechen müssen. Auf die Pferderennbahn im Stadtteil San Siro ging am Samstagabend ein so schweres Unwetter nieder, dass die etwa 80.000 Zuschauer nach Hause geschickt wurden. Mehrere Zuschauer wurden nach Feuerwehr-Angaben durch Hagelkörner am Kopf leicht verletzt.

Für den vierfachen Grammy-Gewinner Bad Bunny (32) wäre dies der zweite Auftritt in der norditalienischen Großstadt gewesen. Das völlig ausverkaufte Konzert kann nach Angaben der Veranstalter nicht nachgeholt werden. Die Zuschauer sollen ihr Geld komplett zurückbekommen. Bad Bunny, der für einen Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop bekannt ist, ist gerade auf einer Welttournee. Mailand war die einzige Station in Italien.

© dpa-infocom, dpa:260718-930-405873/3

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