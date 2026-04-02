Musik
US-Sängerin Olivia Rodrigo kündigt drittes Album an
Welttournee Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo kündigt ihr drittes Album an. (Archivbild)
Eduardo Verdugo. DPA

Für ihre ersten beiden Alben wählte Pop-Star Olivia Rodrigo kurze Titel mit nur einem Wort aus. Jetzt kündigt die Sängerin ihr drittes Album an: «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love».

Lesezeit 1 Minute

Los Angeles (dpa) – US-Sängerin Olivia Rodrigo («Vampire») bringt nach «Sour» und «Guts» ihr drittes Album heraus – mit einem deutlich längeren Titel. «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» werde am 12. Juni erscheinen, gab die 23-Jährige in ihren sozialen Medien bekannt. Sie sei «so stolz» auf dieses Album, schreibt sie zu einem Foto von dem Album-Cover. Darauf ist sie lachend in einem rosa Minikleid kopfüber auf einer Schaukel sitzend zu sehen.


Die junge Durchstarterin, die als Schauspielerin im Disney Channel mit Rollen in «Bizaardvark» und «High School Musical: Das Musical: Die Serie» bekannt wurde, landete 2021 bereits mit ihrer Debut-Single «Drivers License» von dem Album «Sour» einen Hit. Bei der Grammy-Verleihung 2022 gewann sie drei Trophäen, darunter als «beste neue Künstlerin». 2023 folgte das Album «Guts» mit dem Hit-Song «Vampire».

© dpa-infocom, dpa:260402-930-901460/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren