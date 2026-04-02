Für ihre ersten beiden Alben wählte Pop-Star Olivia Rodrigo kurze Titel mit nur einem Wort aus. Jetzt kündigt die Sängerin ihr drittes Album an: «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love».

Los Angeles (dpa) – US-Sängerin Olivia Rodrigo («Vampire») bringt nach «Sour» und «Guts» ihr drittes Album heraus – mit einem deutlich längeren Titel. «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» werde am 12. Juni erscheinen, gab die 23-Jährige in ihren sozialen Medien bekannt. Sie sei «so stolz» auf dieses Album, schreibt sie zu einem Foto von dem Album-Cover. Darauf ist sie lachend in einem rosa Minikleid kopfüber auf einer Schaukel sitzend zu sehen.



Die junge Durchstarterin, die als Schauspielerin im Disney Channel mit Rollen in «Bizaardvark» und «High School Musical: Das Musical: Die Serie» bekannt wurde, landete 2021 bereits mit ihrer Debut-Single «Drivers License» von dem Album «Sour» einen Hit. Bei der Grammy-Verleihung 2022 gewann sie drei Trophäen, darunter als «beste neue Künstlerin». 2023 folgte das Album «Guts» mit dem Hit-Song «Vampire».