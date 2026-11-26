Seit ihrem Tod im August erinnern immer wieder Menschen an die Country-Ikone. Nun sorgt die irische Band U2 bei der Halbzeitshow der US-Footballliga NFL für einen besonders emotionalen Moment.

Inglewood (dpa) – Berührende Überraschung bei der Halbzeitpause in der US-Footballliga NFL: Die irische Rockband U2 trat zwischen zwei Spielzeiten der Los Angeles Rams gegen die Green Bay Packers am Mittwochabend (Ortszeit) im kalifornischen Inglewood auf – und ließ dabei die im August gestorbene Country-Ikone Dolly Parton auf eine Leinwand projizieren.

Damit nicht genug: Eingespielt wurde das Duett «Torn» (auf Deutsch: Zerrissen) der beiden, wie auf einem Videomitschnitt von Netflix zu sehen ist. Bono sang seine Stimme live dazu mit, während die von Dolly Parton vom Band kam.

Parton war am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren in Nashville (Tennessee) gestorben. US-Medien nannten am Folgetag Krebs als Todesursache. Im Country-Song «Torn» geht es um zerbrochene Familienbande, Missverständnisse und Misstrauen zwischen Menschen, die sich nah sein sollten. Parton hatte ihren Part im Juni aufgenommen, es war ihre letzte Gesangsaufnahme.

«Sicherlich wird Parton während des gesamten Feiertagswochenendes in den Gedanken der Musikveranstaltungen präsent sein», schrieb der US-Sender Fox News über die beliebte und seit ihrem Tod zu zahlreichen Gelegenheiten geehrte Sängerin. Das Erntedankfest – Thanksgiving Day – ist in den USA eines der wichtigsten Feste des Landes.