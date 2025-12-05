Trudeau und Katy Perry zu Besuch bei Japans Ex-Premier

Dating-Spekulationen um Popstar Katy Perry und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau gibt es schon seit längerem. Jetzt zeigten sich beide zusammen in Japan.

Tokyo (dpa) – Nach monatelangen Dating-Spekulationen um US-Popstar Katy Perry (41) und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (53) haben die beiden gemeinsam den früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida besucht. «Der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hat mit seiner Partnerin Japan besucht und mich und meine Ehefrau zum Mittagessen getroffen», schrieb Kishida auf der Online-Plattform X zu einem Foto, das alle vier vor einem Weihnachtsbaum zeigt. «Schön, dich zu sehen», antwortete Trudeau. «Katy und ich haben uns so gefreut, mit dir und Yuko zusammensitzen zu können.»

Spekulationen, dass Trudeau und Perry ein Paar sind, gibt es schon seit Monaten. Immer wieder waren gemeinsame Fotos und Videos aufgetaucht. Offiziell geäußert haben sich beide aber bislang nicht.

Trudeau hatte 2023 nach rund 18 Jahren Ehe die Trennung von seiner Frau Sophie Grégoire bekanntgegeben. Das Paar hat drei Kinder. Perry, die unter anderem mit ihrem Hit «I Kissed a Girl» bekannt wurde, war zuvor mit dem Schauspieler Orlando Bloom zusammen, das Paar hat eine Tochter.