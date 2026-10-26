Mehr als 50 Konzerte im kommenden Jahr: Till Lindemann plant seine nächste Welttournee und auch deutsche Städte sind dabei. Wo Fans Tickets bekommen und wann der Verkauf beginnt.

Berlin (dpa) - Rammstein-Frontmann Till Lindemann geht 2027 mit seiner «World Tour 2027» auf Konzertreise. Geplant sind mehr als 50 Auftritte, darunter 33 Konzerte in 22 europäischen Ländern, wie der Veranstalter mitteilte. In Deutschland sind unter anderem Auftritte in Rostock, München, Dresden und Hamburg vorgesehen. Weitere Stationen sind etwa Helsinki, Amsterdam, London, Zürich, Mailand und Istanbul.

Die Tour startet im Frühling 2027 zunächst auf anderen Kontinenten, bevor sie im Herbst nach Europa kommt. Der Vorverkauf für Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnt am Mittwochnachmittag (28. Oktober) exklusiv über das Portal Myticket. Tickets für die übrigen internationalen Auftritte sind über Lindemanns offizielle Website erhältlich. Der Zutritt zu den Veranstaltungen ist erst ab 18 Jahren gestattet.

Lindemann hatte 2025 seine Solo-Tournee «Meine Welt» absolviert. Dabei wurden nach Angaben des Veranstalters europaweit mehr als 200.000 Tickets verkauft.