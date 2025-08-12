Fans von Taylor Swift dürfen sich freuen. Mit einem Countdown hat der Megastar sein neues Album angekündigt, die Netzreaktionen sind gewaltig. Was ist bereits bekannt?

Berlin (dpa) – Die Fans sind euphorisch: US-Pop-Megastar Taylor Swift hat ein neues Album angekündigt. Es trägt den Titel «The Life of a Showgirl» und ist das zwölfte Studioalbum der 35 Jahre alten Sängerin. Angekündigt wurde das neue Album mit einem Countdown auf der Internetseite taylorswift.com, die einen Ansturm erlebte – genau am 12. August um zwölf Minuten nach Mitternacht wurde das neue Album dann angekündigt.

Swift tritt am Mittwoch in dem Podcast ihres Freundes, Football-Spieler Travis Kelce, auf. In den sozialen Medien veröffentlichte sie zeitgleich mit der Ankündigung einen Ausschnitt aus der Folge, in dem sie das neue Album aus einem Koffer zieht. «Ich wollte euch etwas zeigen», sagt die Sängerin dort. Das Video wurde in einer Viertelstunde über eine Million Mal angeklickt.

Fans dürften nun mit Spannung darauf warten, ob sie in dem Podcast verrät, wann das Album erscheint. Auf Facebook machten die Fans ihrer Begeisterung schon einmal Luft: «Meine Hand zittert», schrieb ein Swiftie. Ein weiterer Fan dankte «höheren Mächten»: «Wir haben eine Taylor-Dürre hinter uns.»

Swift stellte mit elftem Album mehrere Rekorde auf

Swift hatte im Dezember 2024 ihre monumentale «Eras Tour» beendet. Die Konzertreihe, die im März 2023 begann, spielte nach Schätzungen der Branche mit mehr als zehn Millionen verkauften Tickets rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) ein, was sie zur umsatzstärksten Tournee der Geschichte macht. Die Tour sei das «bisher außergewöhnlichste Kapitel» ihres Lebens gewesen, hatte Swift selbst auf Instagram geschrieben.

Ihr elftes Studioalbum «The Tortured Poets Department: The Anthology» erschien im April 2024 und war das global meistgestreamte Album des Jahres 2024 auf Spotify. Der Streaming-Anbieter gibt an, dass die US-Amerikanerin knapp 90,4 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer habe. Ihre Musik sei 2024 am meisten gestreamt worden. Auf Spotify und in den deutschen Charts stellte Swift mit dem Album kurz nach Erscheinen mehrere Rekorde auf.

Fans bejubeln auch Swifts Liebesleben

Immer wieder sorgt die Ikone auch mit ihrem Privatleben für Aufsehen. Im Juli postete Travis Kelce auf Instagram erstmals private Fotos von sich mit Taylor Swift. Er habe «in dieser Offseason einige Abenteuer» erlebt, schrieb der NFL-Spieler neben die dreizehn Fotos, die ihn mit Familie, Freunden und in den meisten Fällen mit Superstar Swift an seiner Seite zeigen.

Popstar Swift und der Kansas City Chiefs-Spieler Kelce hatten ihre Liebe im Sommer 2023 offiziell gemacht. Seitdem zeigen beide sich regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit, auf seiner Instagram-Seite hatte Kelce zuvor jedoch keine gemeinsamen Fotos gepostet.

Swift hatte vergangenen Sommer nach einem Konzert in London ihr erstes Foto mit Kelce geteilt – darauf sind beide im Backstage-Bereich mit dem britischen Thronfolger Prinz William und dessen Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte zu sehen.