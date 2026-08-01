Ein Team um den Extrembergsteiger Nirmal Purja am Broad Peak in Pakistan von einer Lawine erfasst. Die Rettungsmission geht am Morgen weiter.

Islamabad (dpa) – Zwei Tage nach einem verheerenden Lawinenunglück sind mindestens drei Alpinisten der zehnköpfigen internationalen Bergsteigermission um den bekannten Extremsportler Nirmal Purja tot. Das teilte der Alpine Club Pakistan (ACP) der Deutschen Presse-Agentur mit. Auch die anderen Mitglieder seien durch GPS-Signale am Broad Peak im Karakorum-Gebirge im Norden Pakistans lokalisiert. Rettungskräfte brachen den Angaben zufolge am Samstag zu einer neuen Mission auf.

Man habe den Kontakt zu dem Team am Broad Peak – ein Berg mit rund 8.050 Metern Höhe – am Donnerstag verloren, berichtete die Bergsteigerorganisation. Zehn pakistanische und nepalesische Retter machten sich derzeit zum Aufstieg an die Unfallstelle auf. In der Nacht auf Samstag war die Rettungsmission unterbrochen worden. Die Lawine habe die Teilnehmer der Expedition auf etwa 6.000 Metern Höhe erfasst, hieß es.

An der Expedition auf den Achttausender an der Grenze zwischen Pakistan und China waren ursprünglich nach Angaben des ACP sechs Bergsteiger aus Nepal, ein Bergsteiger aus Pakistan, ein chinesischer Bergsteiger und eine Alpinistin aus den USA sowie eine Bergsteigerin aus dem Oman beteiligt.

Am Freitagabend hatte der Alpine Club Pakistan auf Instagram mitgeteilt, die Körper von sieben Menschen seien mittels Drohne gesehen worden. «Allerdings lassen sich ihr Zustand und ihre Identität bislang noch nicht bestätigen.»

Rekord-Kletterer aus Netflix-Doku unter Vermissten

Die Expedition sei von Nirmal Purja, dem bekannten nepalesisch-stämmigen Alpinisten mit britischer Staatsangehörigkeit, geleitet worden, hieß es vom ACP. Purja machte unter anderem internationale Schlagzeilen, nachdem er im 2019 alle 14 Achttausender weltweit innerhalb von sieben Monaten erklommen hatte. Das war ein Rekord. 2023 wurde Purjas Rekord von einer Norwegerin und einem Nepalesen im Team übertroffen.

Den Broad Peak zu besteigen, sei ursprünglich nicht Teil seines Plans gewesen, schrieb Purja am Montag in seinem letzten Beitrag auf der Plattform X. Nach einer Besteigung des Gasherbrum II – einem weiteren pakistanischen Achttausender – fehlte ihm lediglich die Besteigung des Broad Peak, um der erste Mensch zu sein, der alle 14 Achttausender ohne Sauerstoff zweimal bestiegen habe, schrieb er.

Die Netflix-Produktion «14 Peaks: Nothing is Impossible» widmet sich seiner Leistung. Sie zeigt die extremen Wetterbedingungen, denen Bergsteiger in den Höhen ausgesetzt sind und handelt von dem Balanceakt zwischen Leben und Tod bei Purjas Extrem-Expedition. Zuvor veröffentlichte er unter dem Namen Nimsdai Purja eine Autobiografie als Bestseller. Eine deutsche Fassung erschien im Jahr 2022 unter dem Titel «Jenseits des Möglichen: 1 Mann, 6 Weltrekorde, 14 Achttausender».

Der Broad Peak ist der zwölfthöchste Berg der Erde und liegt im Karakorum-Gebirge auf der Grenze zwischen Pakistan und China. Die Region im hohen Norden Pakistan zieht jährlich viele internationale Bergsteiger-Expeditionen an.