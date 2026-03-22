Für Star-Trek-Fans in aller Welt ist er Captain James T. Kirk. Mit 95 Jahren gibt Schauspieler William Shatner keine Ruhe. Nun will er sich auch noch als Heavy-Metal-Musiker beweisen.

Los Angeles (dpa) – Als Captain Kirk wurde William Shatner zur «Star Trek»-Ikone. Zusammen mit seiner unerschrockenen Mannschaft vom Raumschiff Enterprise wagte er sich in der legendären Science-Fiction-Serie zu fernen Galaxien und in fremde Welten. Mutig dorthin zu gehen, wo zuvor noch niemand war – so lautete das Motto, das Captain Kirk im Vorspann der Folgen von der Original-Serie (1966–1969) mit markanter Stimme vortrug.

Sechs Jahrzehnte später hält der Schauspieler offenbar immer noch an diesem Leitspruch fest – und möchte Neuland betreten. Shatner, der am 22. März seinen 95. Geburtstag feiert, kündigte vor wenigen Wochen an, sich als Heavy-Metal-Musiker versuchen zu wollen. Noch in diesem Jahr werde er ein Album herausbringen, kündigte der gebürtige Kanadier in den sozialen Medien an. Darauf sollen Coverversionen «von Legenden wie Black Sabbath, Iron Maiden und Judas Priest – und einige Originale,» zu hören sein.

«Ich habe den Weltraum erforscht. Ich habe die Zeit erforscht. Nun… erforsche ich die Verzerrung,» schrieb Shatner in dem Post. «Mit 94 Jahren wird man nicht langsamer. Man dreht die Lautstärke auf.»

Auch sonst denkt der Schauspieler nicht ans Aufhören. Im April geht er in mehreren US-Bundesstaaten mit dem gefeierten Filmklassiker «Star Trek II: Der Zorn des Khan» (1982) auf Tour. Nach der Vorführung will der Schauspieler über sein Leben und seine lange Karriere sprechen, heißt es in der Ankündigung. Die besten Plätze kosten mehr als 400 Dollar, VIP-Tickets für ein gemeinsames Foto mit der «Star Trek»-Ikone gibt es gegen Aufpreis.

Auch sein jüngster Auftritt in einem Werbespot beim Super Bowl im Februar dürfte sich für Shatner gelohnt haben. In der Reklame für ein Frühstücks-Müsli wirbt er witzig für eine ballaststoffreiche, verdauungsfördernde Ernährung.

Ausflug ins All

Mit einem Ausflug ins All an Bord eines Raumschiffs von Amazon-Gründer Jeff Bezos macht Shatner 2021 als damals ältester All-Ausflügler Schlagzeilen. «Es war unbeschreiblich», sagt er unter Tränen nach seiner Rückkehr. «Diese Erfahrung hat mich so bewegt. Ich bin so voller Emotionen. Ich bin überwältigt, ich hatte ja keine Ahnung.» In einem knallblauen Raumanzug hatte er mit 90 Jahren an Bord des Raketensystems «New Shepard» den rund zehnminütigen Ausflug ins All, zeitweise mit Schwerelosigkeit, unternommen.

Damit konnte Shatner zumindest einen kleinen Blick in die in der Science-Fiction-Serie «Star Trek» immer wieder zitierten «unendlichen Weiten» des Weltraums werfen – und der habe einen bleibenden, fast schon ein wenig verstörenden Eindruck hinterlassen, sagte Shatner. «Es war anders, als es immer beschrieben wird, und anders als alles, was ich je gesehen oder erlebt habe. Es ist so enorm und so schnell und geht um die Plötzlichkeit von Leben und Tod. Man sieht dort draußen nur Schwarz – und auf der Erde sieht man Blau und Licht. Was ich wirklich jedem sagen will, ist, wie gefährdet und zerbrechlich alles ist – es gibt nur diese dünne Schicht von Atmosphäre, die uns am Leben hält.»

Als Kind vom Schauspiel begeistert

Schon in Kinderzeiten stand der im kanadischen Montreal geborene William Shatner gerne auf der Bühne. Auch während des Colleges versuchte sich der Wirtschaftsstudent im Theater- mit Erfolg: Nach Stationen am New Yorker Broadway und beim Fernsehen kamen erste Filmrollen, darunter in den Dramen

«Die Brüder Karamasow» (1958) und «Urteil von Nürnberg» (1961) und

«Weißer Terror» (1962).

Mit der Rolle des «Captain Kirk» gelang ihm 1966 der Durchbruch – zumindest aus heutiger Sicht. Zunächst war «Star Trek» nach drei Staffeln wegen schwacher Quoten eingestellt worden. Erst als alte Folgen Anfang der 1970er Jahre wiederholt wurden, wuchs die kleine Fanbasis zur globalen «Trekkie»-Gemeinde an. Weitere Serien aus dem Star-Trek-Universum und mehr als ein Dutzend Kinofilme folgten.

Auch als TV-Anwalt erfolgreich

Im Fernsehen blieb es nicht nur bei Captain Kirk. Für seine Rolle als der exzentrische Anwalt Denny Crane in der TV-Serie «The Practice» wurde Shatner 2004 mit einer Emmy-Trophäe ausgezeichnet. In der Spin-Off-Serie «Boston Legal» verkörperte er Crane erneut und bekam im Jahr darauf einen weiteren Emmy und einen Golden Globe verliehen.

Dreifacher Vater

Auf der Plattform X stellt sich Shatner seinen über zwei Millionen Followern als «Vater von drei Frauen. Kanadier! Nicht politisch – sei gewarnt oder werde geblockt!» vor. Viermal war der Schauspieler verheiratet. Die Ehe mit Gloria Rand, mit der er drei Töchter hat, wurde 1969 geschieden. Die lange Ehe mit der Schauspielerin Marcy Lafferty, die in «Star Trek: Der Film» (1979) mitspielte, blieb dagegen kinderlos. 1997 heiratete er Nerine Kidd, die zwei Jahre später im Swimmingpool tot aufgefunden wurde. Die Ursache wurde damals als Ertrinken nach der Einnahme von Alkohol und Tabletten angegeben. Die Scheidung von seiner vierten Frau Elizabeth Martin wurde 2020 amtlich.

Eine Doku für die Enkel

2023 ließ sich Shatner darauf ein, in dem Dokumentarfilm «You Can Call me Bill» über sein Leben zu sprechen. Zuvor habe er viele Angebote für eine Doku abgelehnt – «aber ich habe nicht mehr lange zu leben», sagte er damals im Interview mit dem Filmportal «Variety». «Ob ich tot umfalle, während ich mit Ihnen spreche, oder erst in 10 Jahren – meine Zeit ist begrenzt, das ist also ein wesentlicher Faktor». Er habe Enkelkinder, führte Shatner weiter aus. Auf diese Weise könne er noch nach seinem Tod in Verbindung bleiben.