Queen of Pop
Star-Aufgebot in Madonna-Video zum neuen Album
Madonna gibt Gratiskonzert am Times Square
Madonna veröffentlicht am 3. Juli ihr neues Album. (Archivfoto)
Nancy Kaszerman. DPA

Madonna sorgt mit einem 13-minütigen Video zu ihrem kommenden Album für Gesprächsstoff – mit prominenten Gästen und kurioser Lichtshow.

Lesezeit 1 Minute

New York (dpa) – Die Queen of Pop Madonna hat mit einem Video im Vorfeld der Veröffentlichung ihres neuen Albums mächtig Aufsehen erregt. Darin strahlt nicht nur der Sängerin und den sie umgebenden Tänzern ein Laser aus dem Schritt, sie feiert auch eine Party mit Supermodel Kate Moss und dem Schauspieler Benedict Cumberbatch.

Das 13-minütige Video ist auch eine Vorschau auf das Album «Confessions II», das am 3. Juli erscheinen soll. Neben Schauspielerin Julia Garner hat auch Madonnas Tochter Lourdes Leon einen Gastauftritt in dem Video.

«Confessions II» ist das erste Album seit 2019 und im Namen angelehnt an das 2005 erschienene Erfolgsalbum «Confessions on a Dancefloor» der heute 67-Jährigen, das unter anderem den Hit «Hung Up» enthielt.

© dpa-infocom, dpa:260609-930-196437/1

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Kultur

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