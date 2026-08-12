Spotify markiert KI-Profile künftig deutlich und nimmt sie aus allen automatischen Empfehlungen. Was sich für Hörerinnen und Hörer jetzt ändert.

Stockholm (dpa) – Der Musikstreaming-Gigant Spotify möchte den Vormarsch der KI-Musik in seinen Dienst stoppen. Zukünftig würden Profile von Interpreten gekennzeichnet werden, die mit Künstlicher Intelligenz erstellt wurden, kündigte das Unternehmen in Stockholm an. Zur Eindämmung der KI-Musik setzt der Weltmarktführer künftig auch die mächtigste Waffe der Plattform ein: den eigenen Empfehlungs-Algorithmus. Ab Mitte September werden KI-generierte Künstleridentitäten («AI Personas») systematisch aus allen automatischen Playlist-Empfehlungen und Radiostreams verbannt.

Bislang profitierten maschinell erzeugte Musikprojekte enorm von der Mechanik des Streamingdienstes: Nutzer hörten entspannte Hintergrundmusik, ohne zu ahnen, dass hinter dem Profilbild kein realer Musiker, sondern ein Software-Generator steckte. Der Algorithmus spülte diese Titel millionenfach in automatische Wiedergabelisten wie Discover Weekly, Release Radar oder in das plattformeigene Radio. Damit ist nun Schluss.

KI-Musik wird nicht mehr von Spotify-Algorithmus gepusht

Künftig gilt: Wenn ein Künstlerprofil als «AI Persona» eingestuft wird, verliert es jegliche algorithmische Reichweite. Betroffene Titel werden Hörerinnen und Hörern standardmäßig nicht mehr vorgeschlagen. Die synthetische Musik bleibt zwar auf der Plattform auffindbar, erreicht das Publikum aber nur noch dann, wenn Nutzer dem KI-Profil explizit folgen oder gezielt danach suchen. Die algorithmische Sichtbarkeit – der eigentliche Erfolgs- und Einnahmentreiber auf Spotify – wird für KI-Musiker faktisch auf null gesetzt.

Ergänzt wird dieser algorithmische Bann durch eine neue optische Transparenz. Ein deutlicher Warnhinweis («AI Persona Badge») signalisiert Hörern direkt im Künstlerbanner, im «About»-Bereich, in den Suchergebnissen und in Titellisten, dass die Identität des Interpreten nicht auf einem realen Menschen basiert. Zur Erkennung setzt Spotify sowohl auf eine freiwillige Selbstauskunft der Produzenten als auch auf eigene Prüfteams und automatisierte Analyseverfahren. In den kommenden Monaten soll zudem eine Meldefunktion für Nutzer folgen.

Spotify betonte, dass sich die Maßnahmen nur auf die Künstler selbst beziehen – nicht auf die Art und Weise, wie menschliche Musiker ihre Werke erschaffen. «Ein menschlicher Artist wird nicht automatisch zur AI Persona, nur weil KI als kreatives Werkzeug zum Einsatz kommt.»