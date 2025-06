Hamburg (dpa) – Lione Richie (75), einer der größten Popstars der 80er, hat eine Erklärung parat, warum das Jahrzehnt so beliebt ist, auch bei jungen Leuten. «Wissen Sie, warum das so ist? Ich werde ein Wort verwenden, das vielleicht ein wenig seltsam klingt: Substanz», sagt der US-Sänger («All Night Long», «Dancing on the Ceiling») in der aktuellen Ausgabe des «Zeit Magazins».

«Damals, wenn man jemanden interviewte, fragte man: „Warum hast du diesen Song geschrieben?“ Heute haben 14 Leute den Song geschrieben, und der Künstler ist nur noch der Sänger. Damals konnte der Sänger die Geschichte zum Song und dessen Entstehung erzählen», erläutert Richie seinen Gedanken.

«Oder die Frage: „Warum trägst du dieses Outfit?“ Aber wir trugen früher keine Outfits» sagt Richie. «So sahen wir aus. Madonna sah aus wie Madonna. Prince wie Prince. Und Michael Jackson wie Michael Jackson. Sie waren keine Darsteller, sie waren das, was sie waren.»

Bis heute werde versucht, die Authentizität, die Mode dieser Ära zu kopieren. «Aber alles war echt. Es war keine lustige Spielerei, sondern jeder brachte so seine Kreativität voll zum Ausdruck.»