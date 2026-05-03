Zwei Millionen Fans, eine riesige Bühne: Shakiras Auftritt in Rio wird zum Spektakel. Das Mega-Event setzt neue Maßstäbe - und knüpft an eine Konzertreihe mit wachsender Bedeutung an.

Rio de Janeiro (dpa) – Shakira hat mit einem kostenlosen Konzert in Rio de Janeiro ein Millionenpublikum begeistert. Die Kolumbianerin trat am Samstagabend (Ortszeit) am legendären Strand von Copacabana vor geschätzt zwei Millionen Menschen auf, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

«Ich werde diesen Auftritt nie wieder vergessen», sagte Shakira (49) am Ende der knapp zweieinhalbstündigen Show. Das Konzert in Rio war als das größte ihrer Karriere angekündigt worden. Sie trat dabei mit einer Reihe ihrer größten Hits auf und präsentierte Klassiker wie «Waka Waka» und «Whenever, Wherever». Auch Songs wie «Hips Don’t Lie», «La Tortura», und «She Wolf» gehörten zur Setlist und sorgten für ausgelassene Stimmung unter den Fans.

Shakira: Copacabana ist «ein Traum» und «magischer Ort»

Das Konzert gehörte zu der Reihe «Todo Mundo no Rio» (Alle Welt in Rio), mit der die Stadtverwaltung internationale Stars in die Küstenmetropole holt. Schon im Vorfeld hatte Shakira ihre enge Verbindung zu Brasilien betont. «Wenn der Planet Erde einen Altar hätte, wäre es der Strand von Copacabana», sagte sie im brasilianischen Fernsehen. Copacabana sei für sie «ein Traum» und ein «magischer Ort».

Für den Auftritt wurde die Bühne auf etwa 1.500 Quadratmeter erweitert und war damit größer als bei früheren Shows. Die Vorbereitung wurde jedoch von einem tödlichen Unfall überschattet: Ein Arbeiter war beim Aufbau vor ein paar Tagen zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt worden und später im Krankenhaus gestorben.

Konzertreihe als wichtiger Wirtschaftsfaktor

Die Konzertreihe hat sich zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt entwickelt. Im vergangenen Jahr hatte US-Popstar Lady Gaga an gleicher Stelle mit rund 2,5 Millionen Besuchern einen Weltrekord für ein Einzelkonzert aufgestellt. Bereits 2024 zog Madonna etwa 1,6 Millionen Menschen an den Strand.

Die Stadt sieht in den Mega-Konzerten einen wichtigen Wirtschaftsfaktor. Sie rechnet damit, dass das Event Einnahmen von rund 800 Millionen Real (etwa 136 Millionen Euro) generiert. Ein Großteil der erwarteten Besucher kam laut Schätzungen aus der Metropolregion, hinzu kamen Touristen aus dem In- und Ausland.

Neben Rio hat Shakira bereits weitere Großprojekte angekündigt: Im September und Oktober ist die mit dem Grammy und dem Latin Grammy ausgezeichnete Künstlerin für elf Konzerte in Madrid vorgesehen, für die innerhalb weniger Stunden über eine halbe Million Tickets verkauft wurden.