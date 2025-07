Los Angeles (dpa) – Die Büro-Dystopie «Severance» und die Superreichen-Satire «The White Lotus» zählen zu den Top-Favoriten in den Drama-Kategorien bei den diesjährigen Emmy Awards. «Severance» (in Deutschland bei Apple TV+ zu sehen) handelt von den Machenschaften eines Biotech-Unternehmens und führt mit 27 Nominierungen das gesamte Feld an.

«The White Lotus» (Sky Atlantic) erhielt 23 Nominierungen. Beide sind auch in der Königskategorie «Beste Dramaserie» vorgeschlagen. Dafür sind auch «Andor», «Diplomatische Beziehungen», «The Last of Us», «Paradise», «The Pitt» und «Slow Horses» nominiert.

«The Studio» und «Hacks» führen bei Comedy-Serien

Bei den Comedy-Serien liegt die Hollywood-Satire «The Studio» (Apple TV+) mit 23 Nominierungen vor «Hacks» (RTL+) über eine alternde Comedienne mit 14 Nennungen. Auch die jeweiligen Hauptdarsteller Seth Rogen und Jean Smart können sich Hoffnung auf einen Preis machen.

Die sechs anderen Nominierungen als beste Comedy-Serie sind «Abbott Elementary», «The Bear», «Nobody Wants This», «Only Murders in the Building», «Shrinking» und «What We Do in the Shadows».

Jugendgewalt-Drama «Adolescence» punktet bei Miniserien

Das Netflix Jugend-Drama «Adolescence» kommt bei den Miniserien auf 13 Nominierungen, darunter auch für seinen Jungstar Owen Cooper und für Stephen Graham, der den Vater eines gewalttätigen Teenagers spielt.

Noch mehr Nominierungen, 24, erhielt «The Penguin» (Sky Atlantic) über den Aufstieg von Batmans Gegenspieler Oswald Cobb in der Unterwelt von Gotham mit Colin Farrell in der Hauptrolle. «Black Mirror», «Dying for Sex» und «Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez» sind die weiteren Nominierungen in der Kategorie «Beste Miniserie oder Anthologie-Reihe».

Viele Film-Promis können auf TV-Preise hoffen

In den Darstellerkategorien tauchen viele prominente Hollywood-Namen auf. Kathy Bates steht für eine Neuauflage von «Matlock» als beste Hauptdarstellerin in einem Drama zur Wahl, Gary Oldman («Slow Horses») und Pedro Pascal («The Last of US») könnten beste Hauptdarsteller in einer Dramaserie werden. Cate Blanchett («Disclaimer») und Jake Gyllenhaal («Aus Mangel an Beweisen») sind als beste Darsteller in Miniserien nominiert.

Die 77. Emmy Awards werden am 14. September verliehen und in diesem Jahr von Comedian Nate Bargatze moderiert. Im Vorjahr hatte «Shogun» als bestes Drama gewonnen, in diesem Jahr gab es keine neue Staffel der Reihe. Bei den Comedy-Serien lag «The Bear» vorn, aber für die in diesem Jahr zur Wahl stehende dritte Staffel waren die Kritiken deutlich schlechter.