24 in einem Jahr: So viele Nominierungen wie «Hacks» bekam bei den Emmys noch keine Comedy-Serie. Auch bekannte Stars wie Steve Carell und Jamie Lee Curtis hoffen auf einen Preis.

Los Angeles (dpa) – Die Comedy-Serie «Hacks» hat bei den Nominierungen vom US-Fernsehpreis Emmy einen Rekord aufgestellt. Mit 24 Nominierungen erhielt sie so viele wie keine Produktion in der Kategorie zuvor und übertraf damit die bisherige Bestmarke von «The Bear» (Disney+) und «The Studio» (HBO). In Deutschland ist «Hacks» auf RTL+ zu sehen.

Außerdem können etwa Steve Carell für seine Rolle in «Rooster», Jamie Lee Curtis für ihre Rolle in «The Bear» und Michelle Pfeiffer für ihre Rolle in der Serie «Margo’s Got Money Troubles» auf Auszeichnungen hoffen. Auch Matthew Rhys ist für seine Rolle in «Widow's Bay» nominiert – die erste Staffel der Apple-TV-Serie fuhr auf Anhieb 19 Nominierungen ein.

Die Nominierungen für die 78. Emmy-Awards wurden im Wolf Theatre von den Emmy-Preisträgern Liza Colón-Zayas («The Bear»), Jeff Hiller («Somebody Somewhere») sowie dem Vorsitzenden der Television Academy, Cris Abrego, bekanntgegeben. Der Fernsehpreis soll am 14. September verliehen werden.

Übersicht der Emmy-Nominierungen 2026