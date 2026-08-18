Denkmalschutz habe den Ruf als Verhinderer und mächtige Lobby, beklagt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Tatsächlich sei es oft ein aussichtsloser Kampf, schutzwürdige Gebäude zu erhalten.

Berlin (dpa) – Brände, Verfall, Immobilienspekulation: In Deutschland sind nach Angaben der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in den vergangenen zwei Jahren mindestens 1.077 Denkmale unwiederbringlich verloren gegangen – mehr als eins pro Tag. Dies geht aus dem sogenannten Schwarzbuch der Stiftung hervor.

Denkmalschutz gelte in Deutschland oft als Verhinderer, es gebe das Zerrbild einer mächtigen Lobby, sagte Stiftungs-Chef Steffen Skudelny. Tatsächlich sei das Anliegen unter anderem durch abgeschwächte Gesetze gefährdet und verdrängt durch scheinbar drängendere Themen.

«Die Situation des Denkmalschutzes in Deutschland hat sich noch weiter verschlechtert», sagte Eva Masthoff, Kommunikationschefin der Stiftung. Sie nannte als Hauptgründe für den Verlust teils jahrhundertealter, historisch wertvoller geschützter Gebäude: «Wirtschaftliche Unzumutbarkeit» – der Aufwand für den Erhalt wird als zu groß erachtet; Vernachlässigung; nicht abgestimmte Baumaßnahmen, Brände und Vandalismus.

In dem Schwarzbuch schildert die Stiftung auf 324 Seiten 21 «Verlustgeschichten» ausführlich. Einige Beispiele:

Die «Untere Linde» in Oberkirch in Baden-Württemberg

Das Gasthaus aus dem 17. Jahrhundert sollte nach Angaben der Stiftung eigentlich saniert und in ein neues Stadtquartier eingebunden werden. Doch ein Statiker stellte 2025 Fäulnis, Wurmfraß, Schimmel und andere Mängel fest. «In extrem kurzer Zeit wandelten sich die Zukunftsaussichten der Unteren Linde in ein Schreckensszenario», heißt es im Schwarzbuch. Im September 2025 folgte der Abriss.

Das «Haus Kern» in Berlin-Zehlendorf

Der Bau des von den Nazis vertriebenen jüdischen Architekten Bruno Ahrends wurde 2023 unter Denkmalschutz gestellt. 2025 wurde es dennoch abgerissen, wie es im Schwarzbuch heißt. Denn schon 2021 war es an einen Investor verkauft worden, der auf dem Grund ein Mehrfamilienhaus erreichten wollte. Dafür hatte er 2022 eine Baugenehmigung bekommen. Die hatte letztlich Vorrang vor dem später erwirkten Denkmalschutz.

Fachwerkhaus in Winkelhaid in Bayern

Im Fall des um 1600 gebauten Fachwerkhauses sei der Denkmalschutz «widerrechtlich ausgehöhlt» worden, schreibt die Stiftung. Die Hofstelle sei an einen Investor verkauft worden. Bei einer Überprüfung habe ein Heimatpfleger später festgestellt, dass im Haus Wände und Decken entfernt worden seien – man habe aber nicht mehr klären können, von wem. «Mit dem Ergebnis, dass das Bauwerk seinen Denkmalstatus verlor».

Das Hotel Kaiserhof in Eckernförde in Schleswig-Holstein

Die Geschichte des einstigen Kurhotels ist für die Stiftung ein Beispiel für verfehlten «optischen Denkmalschutz»: Von dem imposanten Bau blieb nur die Fassade. Dahinter soll ein Neubau entstehen.

Die Mack-Pyramide in Monheim in Nordrhein-Westfalen

Der Bau aus den Jahren 1987 bis 1990 wurde als postmodernes Denkmal geschützt. Doch genehmigten die Behörden einen Erweiterungsbau über dem ursprünglichen Bauwerk. Dadurch sei der ursprüngliche Charakter verloren – und auch der Denkmalstatus, heißt es im Schwarzbuch.

Die Alte Schule in Köln-Roggendorf in Nordrhein-Westfalen

Das Beispiel zeigt aus Sicht der Stiftung, wie ein Denkmal «fast zu Tode „saniert“ wurde»: Der mehr als 140 Jahre alte Backsteinbau wurde demnach vor etwa zehn Jahren instand gesetzt und sollte 2019 als Kita wieder öffnen. Zum Abschluss wurde die Fassade mit einem wasserabweisenden Mittel behandelt. Seither steht das Gebäude den Angaben zufolge wegen Geruchsbelästigung und möglicher Schadstoffe leer. «Ein erschreckendes Beispiel dafür, wie wichtig Fachexpertise und Know-how am Denkmal sind», schreibt die Stiftung.