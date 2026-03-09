Vorfall in Los Angeles
Schüsse auf Rihannas Haus in Los Angeles
Rihanna
Auf das Haus von
Manuele Mangiarotti. DPA

An einem Sonntagnachmittag fallen plötzlich Schüsse auf das Haus von Superstar Rihanna. Verletzt wird niemand. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Los Angeles (dpa) - Auf das Haus von Musik-Superstar Rihanna (38) in Los Angeles ist geschossen worden. Die Sängerin sei zu Hause gewesen, es sei aber niemand verletzt worden, teilte die Polizei in Los Angeles (LAPD) mit. Eine 35 Jahre alte Frau sei nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) wegen versuchten Mordes festgenommen worden. Ihre Waffe sei sichergestellt worden. Der Vorfall werde untersucht. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt. 

Die auf Barbados geborene Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Die Sängerin und Unternehmerin ist seit einigen Jahren mit dem US-Rapper A$AP Rocky zusammen, das Paar hat drei Kinder.

