Die Wehrpflicht in Südkorea zwang die sehr erfolgreiche K-Pop-Band BTS zu einer Pause. In wenigen Tagen beenden vier Sänger ihren Dienst bei der Armee. Bedeutet das nun ein Comeback?

Seoul (dpa) – Vier Sänger der siebenköpfigen Boygroup BTS beenden in der kommenden Woche ihren Pflichtdienst beim südkoreanischen Militär. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Management berichtete, werden die Mitglieder RM und V am kommenden Dienstag sowie einen Tag später Jimin und Jungkook nach 18 Monaten aus dem Dienst entlassen.

Die Agentur bat Fans, nicht zu den jeweiligen Orten zu kommen und stattdessen ihre Unterstützung für die vier «aus ihren Herzen» zu schicken. Aus Sicherheitsgründen sei keine öffentliche Veranstaltung anlässlich der Entlassung geplant.

In Südkorea müssen alle tauglichen Männer 18 bis 21 Monate Militärdienst leisten. Die sieben BTS-Mitglieder sind zwischen Ende 20 und Anfang 30. Jin und J-Hope haben den Militärdienst bereits hinter sich. Für den 21. Juni wird erwartet, dass Rapper Suga seinen alternativ zum Wehrdienst angetretenen Zivildienst abgeleistet hat.

Fans erwarten Comeback

Der Wehrdienst hatte ein Comeback der Gruppe deshalb bis mindestens Sommer dieses Jahres hinausgezögert. Die Band war 2022 Gerüchten, sie könnte sich auflösen, entgegengetreten, nachdem sie eine längere Pause angekündigt hatte.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie «Dynamite» und «Permission to Dance» hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle «No More Dream» veröffentliche sie im Juni 2013.