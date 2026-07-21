Mit Ex-Frau Jennifer Lopez hat Marc Anthony erwachsene Zwillinge. Nun ist der US-Sänger zum achten Mal Vater geworden - es ist das zweite gemeinsame Kind mit seiner vierten Ehefrau.

Los Angeles (dpa) – Der US-Sänger Marc Anthony («Vivir Mi Vida») ist zum achten Mal Vater geworden. Der 57-Jährige postete gemeinsam mit seiner Frau Nadia Ferreira (27) auf Instagram Fotos mit der neugeborenen Tochter. Was für ein großer Segen, die Ankunft ihrer «kostbaren MYLA» zu teilen, schrieb das Paar. Sie seien alle völlig aus dem Häuschen. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto sind die Eltern gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn Marco zu sehen, der seine kleine Schwester in den Armen hält.

Der Musiker hatte das paraguayische Model 2023 geheiratet. An ihrem dritten Hochzeitstag im vorigen Januar gab das Paar die zweite Schwangerschaft bekannt. Anthony war zuvor bereits dreimal verheiratet und hat nun insgesamt acht Kinder. Mit der Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez (56), mit der er zehn Jahre verheiratet war, hat er 18 Jahre alte Zwillinge.

Anthony, der als Sohn puerto-ricanischer Eltern in New York geboren wurde, ist mehrfacher Grammy-Preisträger. Der Sänger und Songwriter ist für Lieder wie «Vivir Mi Vida», «Rain Over Me» und «Flor Pálida» bekannt. 2024 brachte er das Album «Muevense» heraus.