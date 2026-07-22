Der Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate ist nun offiziell ein Teenager. Auf ihn wartet ein spannendes neues Lebensjahr.

London (dpa) – So sieht ein künftiger König aus: Im weißen Hemd und in dunklem Anzug, aber ohne Krawatte, posiert Prinz George auf seinem offiziellen Porträt zum 13. Geburtstag. Der Sohn von Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate (beide 44) ist nun ein Teenager. Das Foto entstand bei der Geburtstagsparade des Königs «Trooping the Colour», wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Zuletzt hatte sich George an der Seite seiner Eltern beim Tennisturnier in Wimbledon gezeigt.

Über dem Foto, das der Kensington-Palast auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte, hieß es schlicht: «Happy 13th Birthday, George!», versehen mit einem Partykracher-Emoji. Der Buckingham-Palast, der für die Pressearbeit von König Charles III. verantwortlich ist, retweetete den Post mit einem ähnlich klingenden Glückwunsch und fügte ein Torten-Emoji hinzu.

Wie der royale Spross seinen Geburtstag verbringt, war nicht bekannt. In die Schule muss er jedenfalls nicht, denn in England sind bereits die Sommerferien angebrochen.

Das neue Schuljahr dürfte für George ein besonders spannendes werden. Wie der Palast bereits vor einigen Wochen mitgeteilt hatte, tritt George in die Fußstapfen seines Vaters und besucht künftig das Elite-Internat Eton College.