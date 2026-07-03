New York (dpa) - Rund um die angebliche Riesen-Hochzeitsfeier von Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) hat der Trubel am weltberühmten Madison Square Garden stark zugenommen. Zahlreiche Fahrzeuge, darunter viele dunkle Limousinen, wurden in einen ansonsten von der Polizei abgesperrten Bereich an der Arena vorgelassen.

Vor den Eingängen des Madison Square Garden waren für die ankommenden Autos allerdings weiße Zelte aufgebaut worden, die teilweise auch noch extra mit schwarzen Vorhängen verhängt waren. Für die vielen Schaulustigen, Journalisten und Fotografen war es deswegen nur schwer möglich, einen Blick auf die Insassen der Autos zu bekommen. Gesichtet wurden unter anderem Sängerin Jennifer Lopez und Sänger Ed Sheeran sowie die Schauspieler Hugh Grant, Jason Sudeikis und Ethan Hawke.

Mehrere Medien berichteten auch von Stars, die schick angezogen aus Hotels in der Umgebung kamen oder zu Fuß unterwegs waren, wie beispielsweise der Schauspieler Bradley Cooper – inmitten einer Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius. Erst nachdem so gut wie alle Fahrzeuge ihre Gäste schon an der Arena abgeladen hatten, fuhr an einem anderen Eingang auch eine graue Limousine vor, von der vermutet wird, dass sie Swift gehört. Ob die Musikerin aber auch tatsächlich in dem Auto saß, konnte nicht bestätigt werden.

Nach Abendessen nun Riesen-Party?

Mehrere US-Medien hatten zuvor unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Großveranstaltung berichtet, dass das Paar an diesem Wochenende im Madison Square Garden seine Hochzeit feiern werde. Am Donnerstagabend (Ortszeit) hatte es demnach schon ein Abendessen mit rund 100 Gästen gegeben. Zur großen Party heute Abend seien etwa 1.000 Gäste geladen, dazu sollen Musikstars auftreten. Swift und Kelce selbst äußerten sich zunächst nicht.

Die Betreiber des nicht weit entfernten Empire State Buildings teilten mit, dass die Spitze des berühmten Gebäudes in der Nacht «hellblau glitzern» werde – «um die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce im Madison Square Garden zu feiern».

Der Madison Square Garden mit seiner runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt – auch Swift selbst trat hier schon mehrfach auf. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide wäre es die erste Ehe.