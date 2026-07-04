Weltberühmtes Wettessen
Rekordsieger gewinnt 18. Hot-Dog-Wettessen in Coney Island
Hot-Dog-Wettessen auf Coney Island
Chestnut gewann erneut das berühmte Wettessen.
Anna Connors. DPA

Am US-Unabhängigkeitstag wird in New York traditionell das Hot-Dog-Wettessen ausgetragen. Eine Legende des Spektakels triumphiert erneut.

New York (dpa) – Der legendäre amerikanische Hotdog-Wettesser Joey Chestnut (42) hat am US-Unabhängigkeitstag zum 18. Mal das traditionelle New Yorker Hot-Dog-Wettessen gewonnen. In zehn Minuten verschlang Chestnut bei dem Spektakel vor dem Vergnügungspark Coney Island am Meer im Süden New Yorks vor Tausenden jubelnden Zuschauern 66 Brötchen samt Würstchen. Der von Chestnut 2021 aufgestellte Rekord bei dem Spektakel liegt bei 76 Hot Dogs – knapp acht pro Minute.

Bei den Frauen holte sich erneut Titelverteidigerin Miki Sudo (40) den Sieg – auch wenn sie mit fast 39 Hot Dogs weit hinter ihrem 2024 aufgestellten Rekord von 51 zurückblieb.

© dpa-infocom, dpa:260704-930-334740/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren