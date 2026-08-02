Oscar, Golden Globe, Goldener Löwe: Pedro Almodóvar hat die Filmwelt der letzten Jahrzehnte geprägt. Aber welche seiner Filme, die sich oft um sexuelle Identität drehen, sind die besten?

Madrid (dpa) – Der Kinostart des neuen Films «Bitteres Fest» von Pedro Almodóvar (76) scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, ein bisschen Ordnung in das Werk des Kultregisseurs zu bringen, der bislang mehr als 40 Filme gedreht hat.

Seine Tragikomödie «Alles über meine Mutter» bekam im Jahr 2000 sowohl den Oscar als auch den Golden Globe für den besten nicht englischsprachigen Film (also aus US-Sicht fremdsprachigen Film).

Für «The Room Next Door» mit Tilda Swinton und Julianne Moore gab es 2024 den Goldenen Löwen des Filmfests von Venedig – Almodóvars erstaunlich später erster Sieg bei einem der wichtigsten Filmfestivals der Welt.

Für die europäische Film- und die queere Kulturgeschichte ist der seit Jahrzehnten offen schwule Filmemacher, dessen Werke sich oft um sexuelle Identität und Begierden drehen, einer der ganz Großen.

Welche Filme des spanischen Altmeisters, dessen Vermächtnis zumindest im Deutschen so verrückte Titel wie «Das Kloster zum heiligen Wahnsinn» umfasst, sind die sehenswertesten?

Hier sind die acht besten Filme von Almodóvar – orientiert an der Bewertung in der Filmdatenbank IMDb (Internet Movie Database, die global wohl bekannteste und vielleicht maßgeblichste Filmbewertungsstelle).

8. «Live Flesh – Mit Haut und Haar» (1997)

Originaltitel: «Carne trémula»

7,3 von 10 in der IMDb (bei rund 36.000 Bewertungen)

1 Std. 43 Min. (in der Flatrate des Prime-Video-Channels Arthaus+)

Ein unter anderem zu Zeiten der Franco-Diktatur und dann in den 90ern spielender Mix aus Krimi und Melodrama über zwei Polizisten, deren Frauen und einen jungen Ganoven, der der beste Liebhaber der Welt werden will.

7. «La Mala Educación – Schlechte Erziehung» (2004)

Originaltitel: «La mala educación»

7,4 von 10 in der IMDb (bei rund 66.000 Bewertungen)

1 Std. 46 Min. (in der Flatrate des Prime-Video-Channels Arthaus+)

Eine Begegnung mit einem angeblichen Internatsfreund wirft einen Regisseur zurück auf Erinnerungen an die eigene Kindheit, die katholische Erziehung und sexuelle Übergriffe durch einen Priester.

6. «Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs» (1988)

Originaltitel: «Mujeres al borde de un ataque de nervios»

7,5 von 10 in der IMDb (bei rund 51.000 Bewertungen)

1 Std. 28 Min. (in der Flatrate des Prime-Video-Channels Arthaus+)

Überdrehte Komödie über eine Schauspielerin, deren Mitbewohner plötzlich wegen einer Liebesaffäre verschwunden ist, und die bei der geplanten Wohnungsauflösung in allerhand Chaos gerät.

5. «Leid und Herrlichkeit» (2019)

Originaltitel: «Dolor y gloria»

7,5 von 10 in der IMDb (bei rund 67.000 Bewertungen)

1 Std. 53 Min. (in der Flatrate des Prime-Video-Channels Arthaus+)

Autobiografisch beeinflusstes Werk über einen Filmregisseur. Die Wiederaufführung eines drei Jahrzehnte alten Films lässt einen Regisseur über seine Kindheit, die wilden Jahre der Movida (die kulturelle Bewegung nach dem Ende der Franco-Diktatur) und das Altern reflektieren.

4. «Volver – Zurückkehren» (2006)

Originaltitel: «Volver»

7,6 von 10 in der IMDb (bei rund 113.000 Bewertungen)

2 Std. 1 Min. (in der Flatrate des Prime-Video-Channels Arthaus+)

Groteske Komödie über zwei Schwestern, die aus Madrid in ihr Heimatdorf in der zentralspanischen Landschaft La Mancha zurückkehren, um das Grab ihrer Familie zu pflegen. Beim Besuch ihrer Tante werden Erinnerungen an eine dunkle Vergangenheit wach.

3. «Die Haut, in der ich wohne» (2011)

Originaltitel: «La piel que habito»

7,6 von 10 in der IMDb (bei rund 181.000 Bewertungen)

2 Std. (zu leihen und kaufen bei diversen Anbietern)

Grotesker Rache-Thriller. Eine wunderschöne Frau ist die einzige Patientin in einer spanischen Schönheitsklinik, in der sie ihr Chirurg eifersüchtig bewacht.

2. «Alles über meine Mutter» (1999)

Originaltitel: «Todo sobre mi madre»

7,8 von 10 in der IMDb (bei rund 110.000 Bewertungen)

1 Std. 41 Min. (in der Flatrate des Prime-Video-Channels Arthaus+)

Nach dem Unfalltod ihres 17-jährigen Sohnes macht sich eine Mutter auf die Suche nach dem verschollenen Vater des Jungen, der nach einer geschlechtsangleichenden Operation nun Lola heißt. Auf der Reise voller Begegnungen setzt sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinander.

1. «Sprich mit ihr» (2002)

Originaltitel: «Hable con ella»

7,9 von 10 in der IMDb (bei rund 121.000 Bewertungen)

1 Std. 52 Min. (in der Flatrate des Prime-Video-Channels Arthaus+)

Melodrama über Männerprojektionen. Ein Krankenpfleger und ein Journalist sorgen und kümmern sich um zwei Koma-Patientinnen im Krankenhaus. Die Freundschaft zwischen den unterschiedlichen Männern wird auf die Probe gestellt, als der Pfleger die Tänzerin im Koma vergewaltigt haben soll.