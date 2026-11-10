Nach einem Herzinfarkt bangte Pur-Sänger Hartmut Engler um seine Karriere. Nun spricht der 64-Jährige erstmals über die dramatischen Stunden - und wie er das Erlebte im neuen Album verarbeitet.

Bietigheim-Bissingen (dpa) - Drei Stunden lang wollte Hartmut Engler nicht wahrhaben, dass etwas mit seinem Herzen nicht stimmt. Ein Druck auf der Brust, ein Gefühl von Schwäche - der Sänger der Band Pur dachte zunächst, er habe sich überanstrengt. Er trank eine Flasche Mineralwasser und legte sich aufs Sofa. Seine Partnerin ließ jedoch nicht locker und drängte ihn, sich ärztliche Hilfe zu holen.

Was Engler zunächst für eine vorübergehende Erschöpfung hielt, war ein schwerer Herzinfarkt. «Wenn ich noch ein paar Stunden nicht ins Krankenhaus gekommen wäre, wäre der tödlich gewesen», sagt der Musiker im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Erlebnisse hat er auf dem neuen Album der Band verarbeitet, das an diesem Freitag (13. November) erscheint.

Ärzte kämpften um sein Leben

Es ist fast genau ein Jahr her, dass Engler einen Vorderwandherzinfarkt erlitt. Nach einem Besuch bei seinem Hausarzt wurde er ins Krankenhaus gebracht. Dort setzten ihm die Ärzte einen Stent ein - ein Metallröhrchen, das ein verengtes Herzgefäß offen hält und so die Durchblutung des Herzmuskels verbessert.

Doch auch während des Eingriffs wurde es kritisch. «Bei dem Stent habe ich noch mitbekommen, dass die Ärzte noch eine halbe Stunde um mein Leben gekämpft haben», erzählt er. Am nächsten Morgen standen drei Mediziner an seinem Bett. Sie hätten ihm gesagt: «Sie haben einen neuen Geburtstag.»

Der 18. November ist für Engler seitdem ein besonderer Tag. Den neuen Geburtstag wolle er mit seiner Band und seiner Frau bei einem Essen verbringen.

Über den Herzinfarkt spricht Engler nun erstmals öffentlich. Bislang hatte er den Vorfall geheim gehalten. Das sei angesichts seiner Bekanntheit und der vielen Menschen, mit denen er beruflich zu tun habe, nicht einfach gewesen. Er habe aber auch nicht gewusst, wie sich sein Gesundheitszustand entwickeln würde. «Ich hoffe, ich mache es noch eine Weile», habe er zu Menschen gesagt, die ihm nahestehen.

Die Sorge vor dem Karriereende

Der Herzinfarkt stellte auch seine musikalische Zukunft infrage. Engler sollte eigentlich schon im vergangenen November mit der Arbeit am neuen Pur-Album beginnen. Stattdessen lag er im Krankenhaus. «Ist das jetzt Frührente? War es das jetzt mit Applaus und so?», habe er sich gefragt.

In den ersten Wochen nach dem Infarkt sei er sehr schwach gewesen. «Man ist kaum in der Lage, eine Treppe hochzugehen, ohne dass einem der Saft ausgeht», beschreibt er die Zeit. Eine Woche lang habe er darüber nachgedacht, ob er jemals wieder so auftreten könne, dass es ihm Freude mache. Ein Abschied von der Bühne sei für ihn aber ebenfalls keine Vorstellung gewesen.

Inzwischen hat sich der Sänger mit einem gezielten Trainingsprogramm wieder Kraft erarbeitet. Er werde regelmäßig medizinisch untersucht und absolviere Belastungstests. Ein Arzt des VfB Stuttgart, dessen Fan Engler ist, mache alle vier Wochen Stresstests mit ihm. Als Folge des Herzinfarkts ist eine Herzinsuffizienz zurückgeblieben. Mit Medikamenten und Ausgleichssport habe er sich aber wieder aufgebaut. «Ich bin jetzt auf einem Fitnesslevel wie Sporttreibende in meinem Alter», sagt er. Ohne die medizinische Betreuung würde er die anstehenden Konzerte nach eigenen Worten nicht angehen.

Drei Lieder aus der Klinik

Die Erfahrungen rund um den Herzinfarkt sind auch auf dem neuen Album zu hören. «Bleib mir» heißt es. Die zwölf Songs handeln von persönlichen Erfahrungen, einer zweiten Chance, Dankbarkeit, Liebe, Vergebung und dem Mut, das eigene Leben bewusst zu gestalten. Im Oktober hatte Pur mit «Weniger mehr» eine erste Single veröffentlicht.

Besonders persönlich sind die drei Lieder, mit denen das Album beginnt. Engler schrieb sie während seines Klinikaufenthalts in Bayern. Er habe sich dort bewusst abschotten lassen, Besuche habe es außer von seiner Partnerin nicht gegeben. «Ich wollte das loswerden», sagt er. Die Songs seien entstanden, bevor er sich an andere Stücke gemacht habe.

In «Zweites Leben» verarbeitet Engler die dramatischen Stunden und den Weg ins Krankenhaus. Ein weiteres Lied erzählt vom Aufwachen am nächsten Morgen, als seine Partnerin an seinem Bett gesessen und seine Hände genommen habe.

Mehr als 40 Jahre Pur

Dass Engler persönliche Erfahrungen in Liedtexte einfließen lässt, gehört seit Jahrzehnten zur Arbeit der Band. Er schreibt nach eigenen Angaben seit mehr als 40 Jahren sämtliche Texte von Pur. Trennung, Trauer und Alkoholismus seien dabei ebenso eingeflossen wie andere Erfahrungen aus seinem Leben. Schwierige Themen zu verstecken, sei nie seins gewesen.

Die Wurzeln von Pur liegen in Bietigheim-Bissingen. In den 1990er Jahren gelang der Band der große Durchbruch. Besonders das Album «Abenteuerland» von 1995 und Lieder wie «Lena» machten die Musiker bundesweit bekannt. Bis heute zählt Pur zu den erfolgreichsten deutschen Popbands. Engler steht seit Jahrzehnten als Sänger und Texter im Mittelpunkt der Gruppe.

Mit dem neuen Album geht die Band Ende November und im Dezember auf Arena-Tour. Geplant sind zwölf Konzerte in elf Städten. Die öffentliche Generalprobe ist für den 30. November in Ludwigsburg angesetzt, das erste reguläre Konzert findet am 2. Dezember in Berlin statt.

In Baden-Württemberg sind Auftritte am 18. Dezember in Stuttgart und am 20. Dezember in Mannheim geplant. Für Engler ist die Tour auch ein Zeichen, dass er nach dem Infarkt wieder auf die Bühne zurückkehren will. Er habe hart trainiert und sich die Rückkehr genau überlegt.