Wilde Verfolgungsjagd: Sechs Jäger-Teams sollen flüchtende Promis aufspüren, darunter Moderatorin Andrea Kiewel. Wie sie das Spektakel erlebt hat und welche Rolle die Social-Media-Community spielt.

Mainz/Unterföhring (dpa) – «Das war wie ein Sog.» So beschreibt TV-Moderatorin Andrea Kiewel ihre Erlebnisse bei der neuen ProSieben-Show «Catch Us. Die Jagd durch Europa». Die aus dem ZDF-Fernsehgarten bekannte 61-Jährige war dabei eines von drei Targets – Prominente, die vor Hunter-Teams flüchten und dabei knifflige Aufgaben erfüllen mussten. Es ist eine Art große Schnitzeljagd durch Europa unter Einbindung der Social-Media-Welt.

«Ich dachte, ich sei cool, ich dachte, ich weiß, wie Fernsehen funktioniert», sagt Kiewel. «Ich habe total unterschätzt, wie schnell und wie intensiv das ist.» Bei ihr habe es genau 15 Minuten gedauert, bis sie Verfolgungswahn gehabt habe. Und danach? «Am Tag, nachdem ich nach Hause geflogen bin, fing ich an zu verstehen, es war nur eine TV-Show. Aber es hat 24 Stunden gedauert.»

Wie funktioniert die Show und wer macht mit?

Los geht es in Köln, den Startschuss gibt Game-Master Steven Gätjen. Mit einer Stunde Vorsprung machen sich die drei Targets auf den Weg. Das sind neben Kiewel der Journalist Jenke von Wilmsdorff gemeinsam mit seinem Sohn Jánik sowie der Comedian Chris Tall. Das Ziel: Fünf Tage lang entkommen und in unterschiedlichen europäischen Großstädten untertauchen.

Sechs zweiköpfige Jägerteams versuchen mit Hilfe ihrer Community auf die Spur der Geflüchteten zu kommen. Und das sind die Hunter-Teams: Die Youtuber Benni und Dennis Wolter, das Moderatoren-Duo Alina Merkau und Matthias Killing aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen, der frühere Rennfahrer Timo Scheider mit dem aus der Castingshow «Germany's Next Topmodel» bekannten Model Betty Taube, die Reality-Stars Cecilia Asoro («Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen») und Serkan Yavuz («Sommerhaus der Stars»), das Influencer-Paar Maren und Tobias Wolf sowie die Content-Creator Rick Azas und Alex Freerun.

Wie wird es den Targets schwierig gemacht?

Nur verstecken ist nicht. Die flüchtenden Promis müssen rot-weiß geringelte Shirts tragen. Außerdem gilt es, verschiedene knifflige Aufgaben zu lösen und sich dafür an die Öffentlichkeit zu begeben. Kiewel etwa, für die es in die Lagunenstadt Venedig geht, muss es irgendwie hinbekommen, ins italienische Radio oder Fernsehen zu gelangen. Gleichzeitig können die Targets aber auch Social Media nutzen und falsche Fährten legen – und das tun sie auch.

«Die Kombination aus richtigem TV, so wie ich es kenne, plus die Wirkung von Social Media, plus Challenges, die wir erfüllen mussten und dieser Zeitdruck – es gab Momente, da wollte ich einfach nur weinen», gibt Kiewel zu, «weil ich dachte: Wie soll ich das hinkriegen?» Gefragt ist von den Targets eine Menge Spontanität, immer wieder gilt es, sich an neue Situationen anzupassen. «Ich habe ganz viel gelernt: Recherchieren unter Stress, logisches Denken, künstliche Intelligenz nutzen», erzählt Kiewel.

Wie flüchten die Targets?

Auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Tall entscheidet sich für einen Sportwagen, von Wilmsdorff und sein Sohn wählen erst einmal Fahrräder und Kiewel versucht, zunächst mit der Bahn nach Frankfurt zu kommen und von Deutschlands größtem Airport wegzufliegen.

«Ich saß am Frankfurter Flughafen im Duty Free, weil ich mich versteckt habe», erzählt Kiewel. «Ich habe runtergeguckt, weil ich wie ein Kind dachte: Wenn ich die nicht sehen kann, können die mich auch nicht sehen. Es war absurd.»

Die Targets haben ein unbegrenztes Reisebudget, die Hunter jeweils nur 2.500 Euro – auch deswegen brauchen die Jäger unbedingt Hilfe aus der Social-Media-Community. Dazu kommt: Jeden Tag fliegt das Hunter-Paar raus, das am weitesten von einem der geflüchteten Promis entfernt ist.

Gätjen findet übrigens beide Rollen reizvoll. Wenn er hätte wählen können, hätte er sich dafür entschieden, ein Target zu sein, wie er sagt.

Wie war es für die Promis auf der Flucht?

Comedian Tall fand es «intensiv», er habe komplett unter Stress und Strom gestanden. Danach sei er mindestens eine Woche in einem Loch gewesen. Und Kiewel? «Es ist tatsächlich so, wenn du von morgens bis abends diese Kamera neben dir hast, die ganze Zeit das Mikro, du vergisst es», sagt sie. «Selbst ich als Fernsehfüchsin habe das total vergessen. Ich fange an, meine Gedanken laut zu sprechen, ich habe alles mitgeteilt.»

Es sei kein Geheimnis, dass sie sehr traurig gewesen sei, weil es in diesem Jahr keine Silvestershow am Brandenburger Tor gibt. «Catch Us. Die Jagd durch Europa» habe sie ein wenig damit versöhnt. «Das war ein wunderschöner letzter Job in diesem Jahr. Das war mindestens so intensiv, meine Achterbahn der Gefühle war genauso verrückt wie Mitternacht am Brandenburger Tor.»

Wann ist die Show zu sehen?

ProSieben zeigt die Show über drei Tage hinweg: an diesem Dienstag (10. November) um 21.25 Uhr, am Mittwoch (11.11.) sowie am Donnerstag (12.11) jeweils um 20.15 Uhr. Außerdem kann das Spektakel auf Joyn gestreamt werden.

Kiewel hat die Show nach eigener Aussage bisher nicht gesehen und freut sich darauf. «Ich habe noch nichts gesehen. Aber ich glaube, es wird ein Mix aus mich schämen und mich kaputtlachen.»