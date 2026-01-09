Prinz aus «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» im Krankenhaus

Der Schauspieler Pavel Travnicek, bekannt aus dem Märchenfilm und Weihnachtsklassiker, wird in Prag behandelt. Seine Frau dankt den Ärzten: «Mein Mann ist erneut geboren worden.»

Prag (dpa) – Der Weihnachts-Kultfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» machte ihn berühmt: Nun hat der 75 Jahre alte Prinzendarsteller Pavel Travnicek erneut mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Ihr Mann werde in einem Prager Krankenhaus behandelt, teilte seine Ehefrau Monika bei Facebook mit. «Mein Mann ist erneut geboren worden», fügte sie hinzu. Sie bedankte sich für die «Rettung unseres ewigen Prinzen» bei den behandelnden Ärzten, bei denen es sich um Experten für Kardiologie handele. Nach einem Bericht der Zeitung «Blesk» soll es sich um eine vierfache Bypass-Operation gehandelt haben.

Ehefrau Monika: «Noch ein weiter Weg»

Travniceks Frau drückte die Hoffnung aus, dass der bekannte Schauspieler so bald wie möglich zu seinem normalen Leben zurückkehren werde. «Vor uns liegt noch ein weiter Weg, aber mein Mann hat eine enorme Willenskraft und grüßt euch alle von der Intensivstation», betonte die 40-Jährige. Bereits im vorigen Sommer hatte Travnicek nach eigenen Angaben wegen Herzproblemen einen Schrittmacher bekommen.

In der DDR-CSSR-Koproduktion «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» spielte Travnicek den Prinzen, der das Herz von Aschenbrödel gewinnt. Seine Filmpartnerin Libuse Safrankova starb bereits im Sommer 2021 im Alter von 68 Jahren. Der Märchenfilm hat seit Jahren um Weihnachten herum einen festen Platz im Fernsehprogramm – nicht nur in Deutschland, sondern etwa auch in Tschechien und Norwegen.