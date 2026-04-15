Schauspielerin versus Popstar: Ruby Rose hat schwere Vorwürfe gegen Katy Perry erhoben. Nun schweigt sie auf Anweisung der Polizei - denn die hat Ermittlungen eingeleitet. Worum geht es?

Melbourne/Los Angeles (dpa) – Nach Vorwürfen wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs ermittelt die Polizei in Australien gegen Popstar Katy Perry (41, «I Kissed a Girl»). Das berichteten mehrere australische Medien unter Berufung auf die Behörden im Bundesstaat Victoria. «Da die Ermittlungen noch andauern, wären weitere Kommentare zum jetzigen Zeitpunkt unangemessen», zitierte der Sender 9News einen Polizeisprecher.

Die australische Schauspielerin Ruby Rose (40) hatte zuvor in einem mittlerweile gelöschten Beitrag auf der Social-Media-Plattform Threads geschrieben, dass sich der angebliche Übergriff in einem Nachtclub in Melbourne zugetragen habe, als sie Anfang zwanzig war. Sie habe fast zwei Jahrzehnte gebraucht, um dies öffentlich auszusprechen.

Perry weist Vorwürfe als «gefährliche Lügen» zurück

Perry hat die Vorwürfe vehement zurückgewiesen. Das Sprecherteam der Sängerin schrieb in einer Mitteilung, die US-Medien vorlag, Behauptungen von Rose seien «nicht nur kategorisch falsch, sondern auch gefährliche, rücksichtslose Lügen». Weiter hieß es darin, dass Rose dafür bekannt sei, in sozialen Medien schwerwiegende öffentliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen zu erheben, die von diesen zurückgewiesen worden seien.

In einem neuen Post vom Dienstagabend (Ortszeit) schrieb Rose, sie habe ihre Aussagen bei der Polizei abgeschlossen und könne sich nun nicht weiter öffentlich äußern. «Das bedeutet, dass ich nicht mehr kommentieren, Beiträge teilen oder öffentlich über diese Fälle oder die beteiligten Personen sprechen kann», betonte sie. Die sei eine Standardvorgabe der Polizei.

Rose lebt seit ihrem dreizehnten Lebensjahr offen lesbisch. Sie spielte in der TV-Serie «Orange Is The New Black» und in Filmen wie «John Wick: Kapitel 2», «Pitch Perfect 3» und «Meg» mit.

Die Amerikanerin Perry und der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hatten im vergangenen Jahr ihre Beziehung öffentlich gemacht. Die Sängerin war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen. Die beiden haben eine Tochter.