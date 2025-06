London (dpa) – Prinzessin Kate (43) setzt einen geplanten Auftritt beim Pferderennen im englischen Ascot aus. Die Frau von Thronfolger Prinz William (42) habe ihre Teilnahme abgesagt, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Sie versuche weiterhin, nach ihrer Krebsbehandlung die richtige Balance zu finden.

Kate hatte vor mehr als einem Jahr öffentlich gemacht, dass nach einer Operation im Bauchraum Krebs festgestellt worden war. Sie bekam danach eine Chemotherapie, die sie mittlerweile beendet hat. Details zur Diagnose gab der Palast nicht bekannt.

Kate sei dem Vernehmen nach enttäuscht, dass sie nicht gemeinsam mit ihrem Mann und dem Königspaar an dem wichtigen sozialen und sportlichen Ereignis teilnehmen werde, meldete PA. Besucher des Pferderennens hätten gehofft, sie heute dort zu sehen.

Kate zeigte sich am Wochenende mit den Kindern

Nach ihrer Diagnose hatte sich Kate vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, mittlerweile tritt sie wieder viel auf. Im Januar gab sie bekannt, sie sei erleichtert, nun in Remission zu sein.

Erst am Wochenende zeigte sie sich mit den Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) bei der Parade Trooping the Colour. Am Montag besuchte sie eine Zeremonie des Hosenbandordens in Windsor.

Auch Kates Schwiegervater König Charles III. (76) hatte Anfang 2024 öffentlich gemacht, dass er wegen einer Krebserkrankung behandelt wird. Um welche Art von Krebs es sich handelt, ist auch hier nicht bekannt. Charles und seine Frau Königin Camilla (77) besuchten das Pferderennen in Ascot dieses Jahr schon.