«Peaky Blinders»-Film mit Cillian Murphy kommt im März

Nach der Hit-Serie über eine Straßengang in Birmingham Anfang des 20. Jahrhunderts kommt bald auch ein «Peaky Blinders»-Spielfilm. Fans müssen sich nur noch bis März gedulden.

Los Angeles (dpa) – Oscar-Preisträger Cillian Murphy (49, Oppenheimer») kommt in der Rolle des Gangsters und Bandenanführers Tommy Shelby auf die Leinwand. Der Spielfilm «Peaky Blinders: The Immortal Man» soll am 6. März in Kinos anlaufen und zwei Wochen später bei Netflix erscheinen, teilte der Streamingdienst mit.

Dazu veröffentlichte Netflix ein Foto von Murphy als Tommy Shelby, der mit blutigem Gesicht auf einem Pferd reitet. Der gebürtige Ire, der schon in der gleichnamigen BBC-Serie den Gangster spielte, trägt die typische Schiebermütze, ein Markenzeichen der Straßengang.

Das neue Kapitel der Peaky Blinders spielt in Birmingham während des Zweiten Weltkriegs. «Das Land befindet sich im Krieg, und ebenso unsere Peaky Blinders», teilte der britische Autor und Serienschöpfer Steven Knight mit. Es werde ein «explosives Kapitel» in der Geschichte der Straßengang sein. Regie führt Tom Harper, der bereits einige Folgen der TV-Serie inszenierte.

Neben Murphy spielen unter anderem Barry Keoghan («Saltburn»), Rebecca Ferguson («Dune»), Tim Roth («Pulp Fiction») und Stephen Graham («Adolescence») in der Filmversion mit.

In der BBC lief «Peaky Blinders» als Serie in sechs Staffeln von 2013 bis 2022. In Deutschland war sie im Free-TV unter dem Titel «Peaky Blinders – Gangs of Birmingham» in einer synchronisierten Version bei Arte zu sehen. Die Story um eine Straßengang in Englands zweitgrößter Stadt Birmingham spielte nach dem Ersten Weltkrieg.