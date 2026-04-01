Apple und die Beatles waren einst in einen jahrzehntelangen Streit um Markenrechte verwickelt. Jetzt ist Paul McCartney der Ehrengast beim 50. Jubiläum des iPhone-Konzerns.

Cupertino (dpa) – Apple-Mitarbeiter im Hauptquartier im kalifornischen Cupertino haben zum 50. Jubiläum der Firma ein Konzert von Paul McCartney bekommen. Der 83-jährige Ex-Beatle wurde auf der Bühne im Innengelände der riesigen ringförmigen Zentrale von Firmenchef Tim Cook angekündigt, wie auf online veröffentlichten Videos zu sehen war. McCartney spielte Zuschauern zufolge mehr als 20 Songs, darunter Beatles-Klassiker und einige seiner späteren Hits.

Apple und die Beatles-Musiker waren einst in einen jahrzehntelangen Markenrechtsstreit verwickelt. Apple Corps ist der Name der in den 60er Jahren gegründeten Firma der Beatles. Ihr Logo: ein grüner Granny-Smith-Apfel. Völlig unabhängig davon fiel dem Kalifornier Steve Jobs der Name Apple für die von ihm am 1. April 1976 mitgegründete Computer-Firma ein, die später auch ein Apfel-Logo bekam. Nach einer ersten Klage versprach Apple in den 80er Jahren, nicht ins Musikgeschäft zu gehen.

Doch mit dem Vormarsch von Computern ins Musikgeschäft – und später mit Apples Musikplayer iPod war das nicht mehr zu halten. Nach weiteren juristischen Streitigkeiten kaufte Apple schließlich 2007 alle Markenrechte für 500 Millionen Dollar. Der Konflikt war damit aus der Welt. Jobs, der als Beatles-Fan bekannt war, konnte danach Musik der «Fab Four» in die Download-Plattform des iPhone-Konzerns bringen.