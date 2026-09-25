Das ZDF lässt seinen flippigen Starchirurgen «Dr. Nice» wieder an die Patienten. Funktioniert das Konzept der Reihe auch noch in Staffel 4? Und: Wie viel «Bergdoktor» steckt eigentlich in «Dr. Nice»?

Flensburg (dpa) – «Dr. Nice» ist zurück – sechs neue Filme sind jetzt online beim ZDF. Der TV-Landarzt an der Ostsee steckt in der vierten Staffel einmal mehr in Beziehungsturbulenzen und hat nebenbei einige kniffelige medizinische Fälle zu lösen. Die neuen Episoden der romantisch-klamaukigen Reihe mit Patrick Kalupa in der Hauptrolle des Dr. Moritz Neiss laufen im ZDF erneut auf dem «Herzkino»-Sendeplatz (sonntags; ab 11.10. wieder).

In weiteren Rollen sind erneut Josefine Preuß als Charlie, Maximilian Grill als Dr. Schmidtke, Maj Borchardt als Neiss' Tochter Lea, Brigitte Zeh als Hotelbesitzerin Janne und Hannes Jaenicke als Psychologe Jörgensen dabei.

Wer ist «Dr. Nice»?

Dr. Moritz Neiss kommt in der ersten Folge überhaupt als international anerkannter Starchirurg nach Flensburg, nachdem er erfahren hat, dass er Vater ist. Seine 16-jährige Tochter Lea ist nicht begeistert – und umgekehrt. Neiss will schnell wieder weg. Doch seit einem Unfall ist seine Hand verletzt, operieren kann er nicht, und in der Landarztpraxis fehlt ohnehin gerade ein Arzt. Neiss verlängert seinen Hotelaufenthalt und übernimmt den Job.

Mit seiner überheblichen Art eckt er bisweilen an, andererseits zeigt er sich nahbar und bemüht sich um seine Mitmenschen. Mit seinem Kollegen Dr. Florian Schmidtke aus der Klinik in Flensburg liegt er im Dauerclinch.

Worum geht es in Staffel 4?

Moritz Neiss und Leas Ziehmutter Charlie können sich nicht genau erinnern, was in einer durchgefeierten Nacht zwischen ihnen passiert ist und wissen nun nicht so richtig, wie sie miteinander umgehen sollen. Während sie versuchen, ihre Gefühle zu ordnen, erscheint die Pastorin mit unklaren Symptomen bei Neiss.

In der Folge 2 von Staffel 4 beschäftigt den Arzt eine mysteriöse Krankheitswelle unter Mitarbeitern einer Werft und später gibt ein Mann mit vermeintlichen Alkoholproblemen Rätsel auf. Er schwört, keinen Alkohol getrunken zu haben.

Privat geht es bei Neiss weiter turbulent zu: Er zieht aus Jannes Hotel aus, quartiert sich auf einem Hausboot ein und packt bald erneut seine Koffer. Was seine kaputte Hand betrifft, hat der Arzt Hoffnung auf Besserung. Und: Kann ihm Psychologe Jörgensen helfen, sein Seelenleben zu sortieren?

Wie viel «Bergdoktor» steckt in «Dr. Nice»?

Wer «Dr. Nice» sieht und den «Bergdoktor» kennt, kann kaum umhin, Vergleiche zu ziehen: Die Arztreihe spielt zwar nicht am Wilden Kaiser in den Alpen, sondern an der Ostsee, Parallelen gibt es aber etliche.

Dr. Neiss kommt als erfolgreicher Wiederherstellungschirurg aufs Land, Dr. Martin Gruber kehrt als Neurochirurg aus New York zurück in die Heimat Tirol. Beide Ärzte erfahren, dass sie eine Tochter haben, Neiss' Tochter Lea ist mit zwei Müttern aufgewachsen, Grubers Tochter Lilli hat nun zwei Väter. Beide Ärzte wollen eigentlich nicht bleiben, doch bietet sich ihnen die Möglichkeit, eine Landarztpraxis zu übernehmen – und sie bleiben doch.

Neiss und Gruber mischen in der Klinik kräftig mit, während sich Neiss mit seinem dortigen Kollegen Schmidtke regelmäßig zofft, sind Gruber und sein Klinikkollege Kahnweiler beste Kumpels.

Beide TV-Ärzte haben ein etwas chaotisches Beziehungsleben, das damit beginnt, dass sich Gruber in die örtliche Wirtin und Neiss in die örtliche Hotelbesitzerin verliebt. Alles in allem wirkt die Reihe «Dr. Nice» so, als sollte das Erfolgsrezept des «Bergdoktor» auf eine jüngere, buntere Rahmenhandlung übertragen werden. Ganz gelungen ist das allerdings nicht.

Wann und wo ist «Dr. Nice» zu sehen?

Die vierte Staffel von «Dr. Nice» ist jetzt im ZDF-Streamingportal online und ein Jahr lang abrufbar. Linear zeigt der Sender die sechs Folgen ab 11. Oktober jeweils sonntags um 20.15 Uhr. Für diejenigen, die wissen wollen, was zuvor bei «Dr. Nice» passiert ist: Die ersten drei Staffeln stehen in der Mediathek zur Verfügung.

Lohnt sich die neue Staffel?

Die vierte Staffel bietet ihrem Publikum einmal mehr leichte, solide Fernsehunterhaltung mit humorvollen Dialogen, sympathischen und schrägen Charakteren sowie einer schlüssigen Handlung. Eine Bereicherung ist Schauspieler Hannes Jaenicke, der in der Rolle des Psychologen Dr. Clemens Jörgensen nun regelmäßig an Bord ist.

Insgesamt zeigt die Reihe «Dr. Nice» jedoch Abnutzungserscheinungen. Der Dauerzoff zwischen Neiss und Schmidtke, das Hin und Her zwischen Neiss und Janne, das überdrehte Gehabe von Charlie, die knallbunten Blousons und nicht zuletzt die kaputte Hand des Chirurgen – die Handlung stagniert, wiederholt sich und scheint langsam auserzählt.

Wie geht es mit «Dr. Nice» weiter?

Fans der «Herzkino»-Reihe dürfen sich aber freuen, denn: «Dr. Nice» geht weiter. Ein Weihnachtsspecial ist bereits abgedreht, wie das ZDF mitteilte. Außerdem folgt im kommenden Jahr eine fünfte Staffel mit erneut sechs Folgen, die bis Ende November im Kasten sein sollen.

Dr. Nice