Olivia Wilde erzählt von einem schweren Reitunfall bei Dreharbeiten. Ohne die schnelle und mutige Hilfe von «The White Lotus»-Star Walton Goggins wäre sie nicht mehr am Leben, glaubt sie.

Los Angeles (dpa) – Hollywood-Schauspielerin Olivia Wilde (42) wäre eigenen Worten zufolge einst ohne ihren Schauspiel-Kollegen Walton Goggins (54) bei den Dreharbeiten zu «Cowboys & Aliens» gestorben. «Walt Goggins hat mir bei diesem Film das Leben gerettet», sagte die Regisseurin und Schauspielerin im Podcast «Armchair Expert». «Ich hatte einen sehr schweren Reitunfall, und er hat mich gerettet.»

Bei den Reit-Szenen für den Science-Fiction-Film «Cowboys & Aliens» von 2011 seien sie und ihre Schauspiel-Kollegen nach einer Weile «ziemlich übermütig geworden» und hätten sich gegenseitig herausgefordert, erzählt Wilde. «Da galoppierten Daniel Craig, Harrison Ford und ich im Vollsprint quer durch die Wüste, mit 40 Pferden hinter uns.»

Als vor ihr ein unerwarteter Graben erschienen sei, habe ihr Pferd sie abgeworfen, erzählt Wilde. Sie habe auf dem Boden hinter einem Erdwall gelegen, «was bedeutete, dass alle Pferde hinter mir mich nicht sehen konnten.» Sie habe darauf gewartet, zertrampelt zu werden, als Goggins «in Sekundenbruchteilen» reagierte und sein Pferd seitwärts vor sie lenkte, schildert Wilde. «Die Leute teilten sich zu beiden Seiten um uns herum auf und dachten, er sei einfach verrückt geworden, aber er schützte meinen Körper auf dem Boden. Und deshalb verdanke ich ihm mein Leben. Es ist verrückt. Er ist ein echter Held.»

Walton Goggins spielte unter anderem letztes Jahr in der dritten Staffel von «The White Lotus» mit. Olivia Wilde ist neben ihrer Arbeit als Schauspielerin auch als Regisseurin tätig. Für den Thriller «Don't Worry Darling» hatte sie sich Harry Styles und Florence Pugh vor die Kamera geholt. Ab dem 30. Juli ist sie mit dem Film «The Invite» in deutschen Kinos zu sehen. Darin spielt sie neben Seth Rogen, Penélope Cruz und Edward Norton.