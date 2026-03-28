Seit Jahrzehnten repräsentiert Prinzessin Astrid das norwegische Königshaus. Jetzt gibt es Sorgen um die Gesundheit der 94-Jährigen.

Oslo (dpa) – Die norwegische Prinzessin Astrid (94) ist Angaben des Palastes zufolge wegen einer Lungenentzündung behandelt worden. Die ältere Schwester von König Harald V. (89) befinde sich auf dem Weg der Besserung, teilte das Königshaus der Nachrichtenagentur NTB mit.

Am Freitag war über einen Krankenhausaufenthalt der Prinzessin berichtet worden. Nach der Mitteilung von Samstag ist aber weiterhin unklar, ob Astrid stationär behandelt wird.

Mitte März hatte der Palast mitgeteilt, dass die 94-Jährige den Staatsbesuch des belgischen Königspaares aus gesundheitlichen Gründen nicht begleiten könne. Astrid ist nach wie vor aktive Repräsentantin des Königshauses und ist bei öffentlichen Anlässen zu sehen.