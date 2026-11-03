Die Ausladung von Alphaville löste heftige Kritik aus, am Ende blieb die Band dem Festival fern. Für 2027 kündigen die Veranstalter ein Line-up an, das eine besondere Mischung verspricht.

Hockenheim (dpa) - Nach dem Eklat um politische Äußerungen beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring im Spätsommer soll es nächstes Jahr wohl «Atemlos durch die Nacht» gehen: Schlagerstar Helene Fischer, die in dem Song passenderweise von tausend Glücksgefühlen singt, ist wohl einer der prominentesten Namen im Line-up für 2027. Sie soll am 3. September ein 90-minütiges Konzert spielen, berichtete die «Bild».

Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski, der das Festival seit 2023 mit Musikmanager Markus Krampe organisiert, sagte der Zeitung: «Ich freue mich sehr, dass mein lang gehegter Wunsch und Traum, dass Helene Fischer bei unserem fünften 'Glücksgefühle'-Festival auftritt, jetzt in Erfüllung geht.»

Für jeden Geschmack etwas dabei

Neben der 42-Jährigen werden unter anderem US-Popstar Jason Derulo und die britische Sängerin Rita Ora auftreten, wie aus dem Line-up auf der Webseite des Festivals hervorgeht. Überhaupt ist für viele Musikgeschmäcker etwas dabei. Weitere bekannte Namen sind etwa Kontra K, Sarah Connor, Nico Santos, Anastacia, Tones and I, Jan Delay, DJ Bunt., Timmy Trumpet, Finch, Mia Julia, Shaggy, DJ Ötzi, Vengaboys, Marc Eggers - und nicht zuletzt Dieter Bohlen.

«Wir freuen uns, dass neben der Schlager-Königin Helene auch der Pop-Titan für Glücksgefühle sorgen wird», sagte Krampe der «Bild». «Dieter und ich sind seit vielen Jahren befreundet. Daher freut es mich auch persönlich, dass das geklappt hat.» Der 72-jährige Modern-Talking-Erfinder soll den Angaben nach ebenfalls am Festival-Freitag die größten Hits seiner Karriere spielen.

Das Glücksgefühle-Festival findet im kommenden Jahr vom 2. bis zum 5. September statt. Der Vorverkauf läuft schon. Ein Tagesticket kostet 139 Euro. Für die beiden Haupttage Freitag und Samstag zusammen zahlt man 239 Euro. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel VIP-Tickets und Camping-Angebote.

Streit um Alphaville-Auftritt

In diesem Jahr waren nach Angaben der Veranstalter rund 250.000 Menschen zur vierten Auflage des Festivals gekommen. Einen Eklat hatte vorab die Ausladung der Band Alphaville aus Sorge vor politischen Äußerungen auf der Bühne ausgelöst. Viele Musikerinnen und Musiker solidarisierten sich, auch Politiker kritisierten die Entscheidung. Am Ende bat Krampe um Entschuldigung und lud die Band um Sänger Marian Gold wieder ein - vergeblich.

Als Folge des Streits erlebte der mehr als 40 Jahre alte Alphaville-Klassiker «Forever Young» ein kleines Comeback. Mehrere Künstler wie die DJs Alle Farben und David Guetta sowie Sänger Max Giesinger und Rapperin Nura spielten den Song spontan auf dem Festival. Popstar Mark Forster nannte den Hit schlicht die «Nationalhymne Hockenheims».