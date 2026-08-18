Im vorigen Jahr räumte Lady Gaga bei der Verleihung der MTV Video Music Awards die meisten Preise ab. Nun führt Madonna die Nominierungen an - dicht gefolgt von Taylor Swift.

Los Angeles (dpa) – Superstar Madonna geht in diesem Jahr mit den meisten Gewinnchancen in die Verleihung der MTV Video Music Awards. Mit elf Nominierungen, darunter in den Sparten Video («Confessions II — The Film»), Künstler und Song des Jahres («Bring Your Love»), führt die 68-Jährige die Kandidatenliste an. Die Pop-Ikone hatte im Juli mit «Confessions on a Dance Floor II» erstmals seit 2019 wieder ein Studioalbum herausgebracht und damit die Charts erobert.

Taylor Swift (36) folgt mit neun Nominierungen, darunter in der Top-Sparte für das Video des Jahres mit ihrem Hit «The Fate of Ophelia». Um diesen Spitzenpreis konkurrieren mit Madonna und Swift auch Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter und Gener8ion mit Rapper Yung Lean.

Ariana Grande und Sabrina Carpenter können jeweils auf sieben Preise hoffen, Bruno Mars, PinkPantheress und Zara Larsson haben je fünf Gewinnchancen.

Lady Gaga triumphierte 2025

Im vorigen September hatte Lady Gaga als große Gewinnerin bei der Preisverleihung des Musiksenders MTV vier der begehrten Trophäen abgeräumt, darunter als Künstlerin des Jahres. Der Preis in der Top-Sparte für das Video des Jahres ging aber an Ariana Grande für «Brighter Days Ahead».

Die diesjährige Trophäen-Show soll am 27. September in Los Angeles stattfinden. Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält.