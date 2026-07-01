Bei heißen Gerüchten gilt es, cool zu bleiben: Die «Hochzeit des Jahrhunderts» könnte bald in New York steigen. Der Bürgermeister hält sich bedeckt – hat aber einen Tipp für die brütende Hitze parat.

New York (dpa) – Für Hitzewallungen sorgen bei manchen Taylor-Swift-Fans nicht nur die mutmaßlich baldige Hochzeit des Popstars mit Football-Profi Travis Kelce, sondern auch die Temperaturen in New York. Der US-Wetterdienst warnt besonders an der Ostküste des Landes vor gefährlicher Hitze bis ins kommende Wochenende hinein.

Angesichts dessen hat Bürgermeister Zohran Mamdani den New Yorkern empfohlen, möglichst in kühlen Räumen zu bleiben. «Und falls Sie zufällig im Madison Square Garden heiraten, dann werden Sie dort drinnenbleiben und kühl bleiben», sagte Mamdani auf einer Pressekonferenz, gefragt nach der mutmaßlich geplanten Hochzeit des Promi-Paares.

Heiraten sie bald?

Auch wenn Mamdani mit einem verschmitzten Grinsen tief blicken ließ, aber nichts offiziell bestätigte: Die Hinweise mehren sich, dass Swift und Kelce den weltberühmtem Madison Square Garden für ihre Feier auserkoren haben könnten. In der riesigen Mehrzweckhalle im Herzen des Big Apple ist Swift als Musikerin selbst schon etliche Male aufgetreten.

Zuletzt mehrten sich auch die Hinweise darauf, dass sich das Paar das kommende Wochenende für den großen Tag ausgesucht haben könnte. Dieses ist ein ganz besonderes in den USA: Am 4. Juli feiert das Land das 250. Jubiläum seiner Unabhängigkeit. Weil der Independence Day diesmal auf einen Samstag fällt, ist der Freitag davor ein Feiertag.

Mamdani, der nach eigenen Angaben nicht auf der Gästeliste steht, hatte kürzlich schon einen Hinweis auf das mögliche Traudatum gestreut: «Der vierte Juli, der 250. Geburtstag von Amerika, die Hochzeit von Taylor Swift. Alles passiert zur selben Zeit», hatte er gesagt.