Norwegisches Königshaus
Mette-Marit krank: Königin fehlt bei wichtigem Termin
Königin Mette-Marit
Die norwegische Königin Mette-Marit (Mitte) kann ihren Mann Königin Haakon VIII. (links) nicht zur Eröffnung des Parlaments begleiten. Hier sind die beiden am Tag der Trauerfeier für den Ende August g
Paul S. Amundsen. DPA

Norwegens Königin Mette-Marit erholt sich immer noch von ihrer Lungen-Transplantation im Sommer. Jetzt hat sie sich eine Atemwegsinfektion eingefangen. Einem wichtigen Termin bleibt sie deshalb fern.

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Oslo (dpa) – Norwegens Königin Mette-Marit (53) fehlt wegen einer Atemwegsinfektion bei einem wichtigen Termin ihres Mannes. Zum ersten Mal eröffnet Haakon VIII. (53) als König heute das norwegische Parlament. Seine Frau Mette-Marit erholt sich aber noch von einer Lungentransplantation im Sommer.

«Die Königin befindet sich weiterhin in einer Rehabilitationsphase, die nach der Operation etwa ein Jahr dauern wird», zitierte der norwegische Hof Mette-Marits Arzt Are Holm vom Reichskrankenhaus in Oslo in einer E-Mail an die Deutsche Presse-Agentur. Sie nehme «an der geplanten Aufbautherapie teil, und wir sind mit der Entwicklung zufrieden».

Die feierliche Eröffnung des Parlaments gehört zu den repräsentativen Aufgaben des norwegischen Königs in seiner Rolle als Staatsoberhaupt. Mit dem Tod seines Vaters König Harald V. Ende August war Haakon zum neuen Monarchen des Landes geworden. Auch Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) nimmt an der Parlamentseröffnung teil.

© dpa-infocom, dpa:261002-930-778921/1

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