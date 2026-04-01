Sorge am Broadway: Rapperin Megan Thee Stallion muss eine Show plötzlich unterbrechen. Auf Instagram erklärt sie nun, was passiert ist.

New York (dpa) - Nur wenige Wochen nach ihrem Broadway-Debüt hat US-Rapperin Megan Thee Stallion eine Vorstellung in New York abgebrochen und ist ins Krankenhaus gebracht worden. In einem Beitrag auf Instagram erklärte die Musikerin: «Letzte Nacht war ein echter Weck-Ruf für mich. Ich habe mich in letzter Zeit ständig über meine Grenzen hinausgetrieben und mein Körper hat schließlich gesagt: Es reicht.» Die 31-Jährige feierte ihr Broadway-Debüt im März mit «Moulin Rouge! The Musical».

Sie habe das Gefühl gehabt, auf der Bühne ohnmächtig zu werden und brauche nun einen Tag, um sich auszuruhen, hieß es in dem Beitrag. Am Donnerstag wolle sie aber wieder auftreten. Für den Tag ist laut dem Theater eine Abendshow vorgesehen. In den zwei für Mittwoch geplanten Vorstellungen wird die Rapperin fehlen, wie auf der Internetseite des Stücks mitgeteilt wurde.

Sorge nach plötzlicher Show-Unterbrechung

«Während der Vorstellung am Dienstagabend fühlte sich Megan sehr krank und wurde sofort in ein lokales Krankenhaus transportiert, wo ihre Symptome untersucht werden», hatte zuvor ein Sprecher der Broadway-Show übereinstimmenden Medienberichten zufolge gesagt.

Die Rapperin spielt in dem Stück die Hauptrolle des Charles Zidler. Zidler war der Direktor und Gründer des weltberühmten Varieté-Theaters Moulin Rouge in Paris. Am Broadway in New York schlüpft Stallion für einige Wochen als Frau in die Rolle. Das Musical orientiert sich an dem Film von Baz Luhrmann aus dem Jahr 2001.