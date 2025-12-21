Medien: US-Schauspieler James Ransone tot

Als Chester «Ziggy» Sobotka erlangte James Ransone in der Serie «The Wire» Bekanntheit. Jetzt ist er im Alter von 46 Jahren gestorben.

Los Angeles (dpa) – Hollywood-Schauspieler James Ransone ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Der aus US-Dramaserie «The Wire» bekannte Schauspieler sei im Alter von 46 Jahren gestorben, berichteten unter anderem «TMZ.com» und USA Today. Auf der Webseite der örtlichen Gerichtsmediziner war ein entsprechender Eintrag zum Tod von Ransone zu finden. Demnach starb er am vergangenen Freitag.

«TMZ.com» berichtete unter Berufung auf die Polizei von LA, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gebe. Ransone war für seine Rolle als Chester «Ziggy» Sobotka in «The Wire» bekannt geworden. Ransone spielte auch in «ES Kapitel 2» und in dem Thriller «Poker Face» mit.