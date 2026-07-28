Suri Cruise heißt nicht mehr Cruise: Die Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes hat den Namen ihres Vaters Berichten zufolge abgelegt - und trägt nun den zweiten Vornamen ihrer Mutter.

New York (dpa) – Suri, die Tochter der Hollywood-Stars Katie Holmes (47) und Tom Cruise (64), hat Medienberichten zufolge den Namen ihres Vaters abgelegt. Die 20-Jährige heiße mit Nachnamen nun nicht mehr Cruise, sondern Noelle, berichteten unter anderem die US-Zeitschrift «People» und das Promiportal «Page Six» unter Berufung auf Daten des Wählerregisters in Suris Wahlbezirk Allegheny County im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Noelle sei der zweite Vorname von Katie Holmes, bei der Suri nach der Trennung des Paares bis zu ihrem Studienbeginn gelebt habe, hieß es in den Berichten weiter. Das Verhältnis zu ihrem Vater sei seit Jahren zerrüttet. Wann genau Suri ihren Namen offiziell geändert habe, sei nicht bekannt. Die Filmstars äußerten sich zunächst nicht zu den Berichten.

Holmes («Dawson's Creek») und der «Mission Impossible»-Star Cruise hatten 2006 geheiratet, sieben Monate nachdem Suri geboren worden war. 2012 gab das Paar seine Trennung bekannt.

Namensänderung in weiterer Hollywood-Familie

Vergangene Woche war bekanntgeworden, dass sich eine weitere Tochter eines Filmstars um eine Namensänderung bemüht: Vivienne, die jüngste Tochter der geschiedenen Hollywood-Schauspieler Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), habe beantragt, den Nachnamen ihres Vaters streichen zu lassen, berichteten mehrere US-Medien. Auf dem entsprechenden Antrag habe sie «persönliche» Gründe für den Schritt angegeben. Vivienne folgt damit dem Beispiel ihrer älteren Geschwister Shiloh (20), Zahara (21) und Maddox (24).

Angelina Jolie und Brad Pitt haben zusammen drei leibliche Kinder (Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox), zudem übernahm der Schauspieler die Vaterrolle für Jolies Adoptivkinder Maddox, Pax und Zahara. Die lange Beziehung der Hollywood-Stars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten gegenüber ihr und den Kindern vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.