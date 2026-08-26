Die Nachricht von der bevorstehenden Rückkehr von Prinz Harry und Meghan hat in Großbritannien für enormes Aufsehen gesorgt. Jetzt soll es so weit sein.

London (dpa) – Der britische Prinz Harry (41) und seine Frau, Herzogin Meghan (45), sollen Medienberichten zufolge noch heute zurück in Großbritannien sein. Das meldete am Mittag zuerst die BBC. Die Zeitung «The Telegraph» berichtete wenig später über die Landung der Familie am Flughafen Birmingham. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Über die überraschenden Umzugspläne des Paares war in der vergangenen Woche groß berichtet worden. Harry und Meghan hatten sich Anfang 2020 vom Königshaus losgesagt und waren nach Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien gezogen.

Schulstart für Archie und Lilibet

Dem BBC-Bericht zufolge war die Familie in einer Privatmaschine Richtung England unterwegs. Ein Sprecher des Herzogpaares sagte der Sendeanstalt, das sei nichts, was kommentiert werden würde. Die Kinder von Harry und Meghan, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), sollen den Berichten zufolge ab September, also ab kommender Woche, eine Schule in England besuchen. Wo genau die Familie wohnen wird, ist offen – dem Vernehmen nach irgendwo außerhalb der Hauptstadt London.

Das Verhältnis von Harry zu seinem Vater, König Charles III. (77), und insbesondere zu seinem Bruder, Thronfolger Prinz William (44), gilt nach etlichen, teils schwerwiegenden Vorwürfen in den vergangenen Jahren als zerrüttet. Zwischen Vater und Sohn war es in den vergangenen Monaten aber zu einer Annäherung gekommen.